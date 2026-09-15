Toilet Paper Tips: टॉयलेट पेपर फ्लश करें या डस्टबिन में डालें? जान लें सही तरीका वरना लोग समझ सकते हैं गंवार!

आजकल होटल या रेस्टोरेंट की तरह ही घर के टॉयलेट में भी टॉयलेट सीट, मिरर और वॉश बेसिन के साथ टॉयलेट पेपर रखा मिल जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्लश करना चाहिए या डस्टबिन में डालना चाहिए? ये छोटी सी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से टॉयलेट पेपर फेंकना न सिर्फ आपकी पाइपलाइन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, बल्कि कई जगहों पर इसे गलत टॉयलेट मैनर्स भी माना जाता है.

और पढ़ें

कुछ लोग टॉयलेट पेपर को इस्तेमाल करने के बाद बिना सोचे फ्लश कर देते हैं, जबकि कई लोग उसे डस्टबिन में डालते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सही तरीका क्या है? क्या हर टॉयलेट में पेपर फ्लश किया जा सकता है या कुछ जगहों पर इसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए? इसका जवाब हर घर के लिए एक जैसा नहीं है और यह आपके टॉयलेट की पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम और टॉयलेट पेपर की क्वालिटी पर निर्भर करता है. चलिए जानते हैं.



मॉडर्न सीवेज सिस्टम में टॉयलेट पेपर फ्लश करना होता है बेहतर

अगर आपका घर मॉडर्न सीवेज सिस्टम से जुड़ा है और पाइपलाइन ठीक हालत में है, वहां टॉयलेट पेपर को फ्लश किया जा सकता है. टॉयलेट पेपर इस तरह बनाया जाता है कि पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये दूसरे पेपर प्रोडक्ट्स की तुलना में जल्दी टूट जाए.

Advertisement

ऐसे में इस्तेमाल किया हुआ पेपर डस्टबिन में रखने के बजाय फ्लश करने से वो बाथरूम में पड़ा नहीं रहता. इससे गंदगी के कॉन्टैक्ट में आने, बदबू फैलने और मक्खियों जैसे कीड़ों के आने का खतरा भी कम हो सकता है.

डस्टबिन में पेपर डालना कब सही हो सकता है?

अगर घर की पाइपलाइन बहुत पुरानी है, बार-बार टॉयलेट चोक होता है या घर का ड्रेनेज सिस्टम में टॉयलेट पेपर से परेशानी खड़ी हो सकती है, तो हर बार पेपर फ्लश करना सही नहीं होगा.

इसी तरह कुछ घरों में सेप्टिक टैंक या छोटे ड्रेनेज सिस्टम लगे होते हैं. ऐसे मामलों में सिस्टम की क्षमता और उसकी देखभाल के हिसाब से फैसला करना चाहिए. अगर पेपर फ्लश करने पर बार-बार पानी ऊपर आने लगे या पाइप जाम होने लगे, तो उसे जबरदस्ती फ्लश करने के बजाय लिड वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करना अच्छा हो सकता है.



डस्टबिन में टॉयलेट पेपर रखने से क्या दिक्कत है?

अगर इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर खुले डस्टबिन में लंबे समय तक पड़ा रहे तो बाथरूम बदबूदार बन सकता है. गर्मी और नमी वाली जगह पर गंदे पेपर से बैक्टीरिया और कीड़ों की समस्या भी बढ़ सकती है.

यही वजह है कि जिन घरों में टॉयलेट पेपर को आसानी से फ्लश करने पर सीवेज सिस्टम में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, वहां इस्तेमाल किए गए पेपर को डस्टबिन में जमा करने के बजाय फ्लश करना ज्यादा साफ-सुथरा ऑप्शन माना जाता है.

Advertisement

हर पेपर टॉयलेट में नहीं डालना चाहिए

कुछ लोग टॉयलेट पेपर की तरह ही बाकी पेपर प्रोडक्ट्स को भी टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. यहां सबसे जरूरी बात ये है कि टॉयलेट पेपर और बाकी वाइप्स या पेपर प्रोडक्ट्स को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. वेट वाइप्स, बेबी वाइप्स, सैनिटरी पैड, टैम्पोन, पैंटी लाइनर, कॉटन, डेंटल फ्लॉस, मोटे नैपकिन और पेपर टॉवल को टॉयलेट में फ्लश नहीं करना चाहिए. ये पानी में टॉयलेट पेपर की तरह जल्दी नहीं टूटते और पाइप में फंसकर जाम की वजह बन सकते हैं.

ज्यादा टॉयलेट पेपर फ्लश करने से भी हो सकता है जाम

आपका सीवेज सिस्टम अच्छा है, तब भी एक साथ बहुत ज्यादा टॉयलेट पेपर फ्लश करना सही नहीं माना जाता है. जरूरत से ज्यादा पेपर पाइप में इकट्ठा होकर ब्लॉकेज की समस्या पैदा कर सकता है.

अगर फ्लश करने के बाद पानी नॉर्मल से ज्यादा ऊपर आने लगे, धीरे-धीरे नीचे जाए, पाइप से गड़-गड़ की आवाज आए या बाथरूम में लगातार बदबू रहने लगे, तो समझ जाएं कि ड्रेनेज में कुछ समस्या आ गई है. ऐसी स्थिति में एक साथ ज्यादा पेपर फ्लश करने के बजाय जरूरत पड़ने पर दो बार फ्लश करना सही होता है.

तो आखिर टॉयलेट पेपर कहां डालें?

अगर आपके घर का सीवेज सिस्टम सही है, पाइपलाइन ठीक है और सामान्य टॉयलेट पेपर पानी में आसानी से टूट जाता है, तो उसे फ्लश करना आमतौर पर सही ऑप्शन है. लेकिन अगर घर में पुरानी पाइपलाइन, छोटा सेप्टिक टैंक, बार-बार चोक होने वाला टॉयलेट या कमजोर ड्रेनेज सिस्टम है, तो टॉयलेट पेपर को फ्लश करने से पहले अपने सिस्टम की कंडीशन समझना जरूरी है.

---- समाप्त ----