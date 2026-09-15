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कानपुर में घोड़े ने आधा दर्जन लोगों को काटा, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

कानपुर में सड़क पर घूम रहे एक घोड़े ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया. तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें महिला अफसाना की हालत गंभीर बताई गई है. पुलिस ने घोड़े को पकड़कर एक प्लांट में बंद कराया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने वहां पहुंचकर घोड़े को पीट-पीटकर मार डाला.

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घोड़े को पकड़कर प्लांट में कराया बंद. (Photo: ITG)
घोड़े को पकड़कर प्लांट में कराया बंद. (Photo: ITG)

कानपुर में सड़क पर घूम रहे एक घोड़े ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया. घोड़े ने एक-दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को काट लिया. हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. तीन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.  यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब शहर में आवारा कुत्तों और सांडों के हमलों को लेकर पहले से लोगों में चिंता रहती है. अब सड़क पर घूम रहे घोड़े के हमले ने लोगों को परेशान कर दिया.

घोड़े के हमले का शिकार होने वालों में अफसाना भी शामिल हैं. शनिवार को वह अपने पति को खाना देने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर घूम रहे घोड़े ने उन पर हमला कर दिया. घोड़े ने अफसाना को बुरी तरह काट लिया. उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया. घोड़े के हमले के बाद अफसाना के अलावा कई और लोग भी घायल हुए. बताया गया है कि घोड़े ने सड़क पर जा रहे कई लोगों को काटा. इनमें दो लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस तरह कुल तीन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

घटना के बाद लोगों में घोड़े को लेकर डर पैदा हो गया. लोगों का कहना है कि सड़क पर घूम रहा घोड़ा लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा था.  आमतौर पर घोड़े को लेकर यह माना जाता है कि उसके पीछे से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वह अपनी पिछली टांगों से हमला कर सकता है. लेकिन कानपुर में मामला अलग नजर आया, जहां घोड़ा सड़क पर चलते लोगों को ही काटने लगा. शहर में कुत्तों और सांडों के हमलों की घटनाओं के बीच अब घोड़े का यह व्यवहार भी चर्चा का विषय बन गया.

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पुलिस ने घोड़े को पकड़कर प्लांट में कराया बंद

लगातार लोगों के घायल होने के बाद सोमवार रात स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घोड़े को पकड़वाया और एक प्लांट में बंद करा दिया. पुलिस की कार्रवाई के बाद माना जा रहा था कि घोड़े से लोगों को फिलहाल खतरा नहीं रहेगा. लेकिन इसके बाद मामला और बिगड़ गया. स्थानीय लोग घोड़े के हमलों से इतने नाराज थे कि वे प्लांट में घुस गए. इसके बाद लोगों ने घोड़े को पीट-पीटकर मार डाला.

घोड़े की मौत की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस के मुताबिक घोड़े को जिस प्लांट में बंद कराया गया था, वहां स्थानीय लोग पहुंच गए थे. इसके बाद घोड़े की मौत हो गई. अफसाना के पति मोहम्मद ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि घोड़े ने उनकी पत्नी पर हमला क्यों किया. उनका कहना है कि उनकी पत्नी तो घोड़े के बगल से निकल रही थीं, फिर उसने उन पर हमला क्यों किया. मोहम्मद ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि घोड़े को किसने मारा, क्योंकि वह इस समय अस्पताल में हैं. इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर यह घोड़ा किसका था. पुलिस के मुताबिक अभी तक घोड़े का कोई वारिस सामने नहीं आया है. 

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एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि पुलिस को घोड़े की मौत की सूचना मिली थी. इसके बाद नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई. नगर निगम की टीम घोड़े का शव ले गई है. अब पोस्टमार्टम के जरिए घोड़े की मौत की वजह का पता लगाया जाएगा. एसीपी के मुताबिक घोड़े ने आधा दर्जन लोगों को काटा था और इनमें तीन लोगों का इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक फिलहाल घोड़े की मौत कैसे हुई, यह पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा. वहीं घोड़े का मालिक कौन है, यह भी अभी तय नहीं हुआ है. 

पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

इस घटना ने एक तरफ घोड़े के अचानक लोगों पर हमला करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ गुस्से में लोगों द्वारा घोड़े को मार डालने का मामला भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई के बाद घोड़े के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके साथ ही घोड़े के मालिक या वारिस के सामने आने का भी इंतजार है. दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती तीन लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें अफसाना की हालत गंभीर बताई गई है.

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