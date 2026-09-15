Anti Aging Night Cream: बाजार की महंगी क्रीम को कहें बाय! घर पर चुकंदर के रस और अरारोट से बनाएं नेचुरल नाइट क्रीम, झुर्रियां और ढीली स्किन की छुट्टी

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं, झुर्रियां, ढीलापन और डलनेस आना एक सामान्य बात है. बाजार में मिलने वाली एंटी-एजिंग नाइट क्रीम्स काफी महंगी होती हैं और उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अगर आप 50 की उम्र में भी 30 जैसा कुदरती कसाव, बेदाग निखार और गुलाबी रंगत पाना चाहती हैं तो घर पर ही चुकंदर के रस और कॉर्न फ्लोर की मदद से 100% नेचुरल एंटी-एजिंग नाइट क्रीम बना सकती हैं. चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-एजिंग गुण त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, जबकि कॉर्न फ्लोर स्किन में कसाव लाकर उसे बेबी सॉफ्ट और टाइट बनाता है.

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सामग्री:

चुकंदर का ताजा रस - 4 बड़े चम्मच

कॉर्न फ्लोर (कॉर्नस्टार्च) - 1 छोटा चम्मच

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल या बादाम तेल - 1 छोटा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 1

गुलाब जल - 2 बड़े चम्मच

बनाने का तरीका:

एक ताजा चुकंदर छीलकर कद्दूकस कर लें और सूती कपड़े से छानकर उसका 4 बड़े चम्मच रस निकाल लें.

एक छोटे बर्तन में चुकंदर का रस, गुलाब जल और 1 छोटा चम्मच कॉर्न फ्लोर डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे.

अब इस बर्तन को एकदम धीमी आंच पर रखें और लगातार चम्मच से चलाते रहें. 1 से 2 मिनट में ही यह मिश्रण गाढ़ा होकर एकदम क्रीमी जेली जैसा बन जाएगा. तुरंत गैस बंद करें और इसे ठंडा होने दें.

मिश्रण के ठंडा होने पर इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 1 छोटा चम्मच बादाम या नारियल तेल और 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल मिलाएं.

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एक चम्मच की मदद से इस पूरे मिश्रण को 2 मिनट तक अच्छे से फेंटें. धीरे-धीरे इसका टेक्सचर एकदम बाजार जैसी हल्की, मखमली और गुलाबी नाइट क्रीम जैसा हो जाएगा.

इस क्रीम को किसी साफ और सूखे कांच के छोटे जार में भरकर फ्रिज में रखें. इसे आप 10-15 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोज रात को सोने से पहले चेहरा धोकर सुखा लें. थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ 2 मिनट हल्की मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.

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