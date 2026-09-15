scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Anti Aging Night Cream: बाजार की महंगी क्रीम को कहें बाय! घर पर चुकंदर के रस और अरारोट से बनाएं नेचुरल नाइट क्रीम, झुर्रियां और ढीली स्किन की छुट्टी

Anti Aging Night Cream: अगर आप भी अपनी स्किन को लंबे समय तक टाइट और सुंदर रखना चाहती हैं तो इसके लिए बाजार की महंगी क्रीम्स खरीदने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही जबरदस्त एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
चुकंदर से बनाएं नाइट क्रीम (Photo: ITG)
चुकंदर से बनाएं नाइट क्रीम (Photo: ITG)

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं, झुर्रियां, ढीलापन और डलनेस आना एक सामान्य बात है. बाजार में मिलने वाली एंटी-एजिंग नाइट क्रीम्स काफी महंगी होती हैं और उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अगर आप 50 की उम्र में भी 30 जैसा कुदरती कसाव, बेदाग निखार और गुलाबी रंगत पाना चाहती हैं तो घर पर ही चुकंदर के रस और कॉर्न फ्लोर की मदद से 100% नेचुरल एंटी-एजिंग नाइट क्रीम बना सकती हैं. चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-एजिंग गुण त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, जबकि कॉर्न फ्लोर स्किन में कसाव लाकर उसे बेबी सॉफ्ट और टाइट बनाता है.

सामग्री:

चुकंदर का ताजा रस - 4 बड़े चम्मच

सम्बंधित ख़बरें

अंबानी के गणेशोत्सव में टिफनी ट्रंप ने ऐसे लूटी महफिल
Shloka Ambani And Isha Ambani For Ganpati Utsav In Antilia (Photo: Instagram/Screenshot)
अंबानी घर की बड़ी बहू श्लोका का 'गुजराती रंग', ईशा भी दिखीं रॉयल
Old Toothbrush Reuse
पुराने टूथब्रश के हैं कमाल के इस्तेमाल, घर की इन 7 चीजों की करें सफाई
Dahi Masala Paratha
नाश्ते में दही-मसाला भरकर बनाएं नरम-नरम पराठे, बेहद आसान है रेसिपी
radhika ambani dance on ganesh utsav
बप्पा की भक्ति में लीन राधिका अंबानी, गणेश स्तुति पर किया डांस

कॉर्न फ्लोर (कॉर्नस्टार्च) - 1 छोटा चम्मच

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल या बादाम तेल - 1 छोटा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 1

गुलाब जल - 2 बड़े चम्मच

बनाने का तरीका:

एक ताजा चुकंदर छीलकर कद्दूकस कर लें और सूती कपड़े से छानकर उसका 4 बड़े चम्मच रस निकाल लें.

एक छोटे बर्तन में चुकंदर का रस, गुलाब जल और 1 छोटा चम्मच कॉर्न फ्लोर डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे.

अब इस बर्तन को एकदम धीमी आंच पर रखें और लगातार चम्मच से चलाते रहें. 1 से 2 मिनट में ही यह मिश्रण गाढ़ा होकर एकदम क्रीमी जेली जैसा बन जाएगा. तुरंत गैस बंद करें और इसे ठंडा होने दें.

मिश्रण के ठंडा होने पर इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 1 छोटा चम्मच बादाम या नारियल तेल और 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल मिलाएं.

Advertisement

एक चम्मच की मदद से इस पूरे मिश्रण को 2 मिनट तक अच्छे से फेंटें. धीरे-धीरे इसका टेक्सचर एकदम बाजार जैसी हल्की, मखमली और गुलाबी नाइट क्रीम जैसा हो जाएगा.

इस क्रीम को किसी साफ और सूखे कांच के छोटे जार में भरकर फ्रिज में रखें. इसे आप 10-15 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोज रात को सोने से पहले चेहरा धोकर सुखा लें. थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ 2 मिनट हल्की मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कानपुर में घोड़े का आतंक, आधा दर्जन लोगों पर हमला, तीन अस्पताल में भर्ती, भीड़ ने मार डाला |
    भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट: VIP रोड पर आपस में टकराईं गाड़ियां; 4-5 बाइक सवार घायल |
    राजस्थान निकाय चुनाव में BJP के लिए क्या बड़ा संदेश छिपा? देखें खबरदार |
    झेला रिजेक्शन-इंडस्ट्री छोड़ने का बनाया मन, कंपोजर को कैंची धाम जाकर मिली हनुमान अंश, ऑफर्स की लगी लाइन |
    राजा भइया के गढ़ में धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा, कुंडा में जुटेंगे 2 लाख श्रद्धालु |
    जाह्नवी-कृति के बीच रेखा ने खींचा ध्यान, अंबानी के इवेंट में दिखा खास अंदाज़ |
    Toilet Paper Tips: टॉयलेट पेपर फ्लश करें या डस्टबिन में डालें? जान लें सही तरीका वरना लोग समझ सकते हैं गंवार! |
    त्योहारों से पहले महंगाई की मार, टमाटर-प्याज से लेकर हरी सब्जियों तक के दाम बढ़े |
    सेंसर बोर्ड से पहले फिर अटकी सलमान की फिल्म मातृभूमि, चीन के जिक्र पर फंसी बात, रिलीज पर सस्पेंस? |
    IND VS AFG: फ्लॉप शो के बाद संजू सैमसन की तूफानी वापसी, फिर भी टीम में जगह पर क्यों लटकी है तलवार?
    Advertisement