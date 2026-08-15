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लूडो में जीते ₹500 नहीं दिए तो भड़का दोस्त, चाकू से कर दिया हमला, आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर में मोबाइल पर लूडो खेलने के दौरान 500 रुपये की शर्त को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि पैसे वापस नहीं देने पर वीरपाल ने मुनाभाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घायल युवक को पहले नवागढ़ अस्पताल और फिर जूनागढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है.(Photo: Screengrab)
घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है.(Photo: Screengrab)

राजकोट के जेतपुर में मोबाइल पर खेला जा रहा लूडो गेम उस वक्त खूनी विवाद में बदल गया, जब 500 रुपये की शर्त को लेकर दो दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि खेल में रकम जीतने के बाद पैसे लौटाने से इनकार करने पर एक युवक ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना में मुनाभाई घायल हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता मुनाभाई और आरोपी वीरपाल जेतपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठकर मोबाइल में लूडो खेल रहे थे. खेल के दौरान दोनों ने नकद रकम की शर्त लगाई थी. पुलिस के अनुसार, मुनाभाई गेम जीत गए और उन्होंने जीती हुई रकम अपने पास रख ली.

यह भी पढ़ें: 54 हजार फॉलोअर्स वाला बेटा सो रहा था... पिता ने हथौड़े से मार डाला, राजकोट की ये कहानी झकझोर देगी

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कुछ समय बाद वीरपाल ने मुनाभाई से वह रकम वापस मांगनी शुरू कर दी. मुनाभाई ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी. विवाद बढ़ने पर वीरपाल ने कथित तौर पर मुनाभाई की बाइक की चाबी अपने कब्जे में ले ली.

चाबी मांगने पर भड़का आरोपी

मुनाभाई ने जब अपनी बाइक की चाबी वापस मांगी तो कहासुनी और बढ़ गई. आरोप है कि इसी दौरान वीरपाल ने गुस्से में आकर अपने पास मौजूद धारदार हथियार से मुनाभाई पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस वार से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

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हमले में मुनाभाई घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए नवागढ़ सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उनकी चोटों को देखते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जूनागढ़ सिविल अस्पताल रेफर कर दिया.

फिलहाल, घायल मुनाभाई की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद जेतपुर उद्योगनगर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और घायल से घटना की जानकारी ली.

शिकायत के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुनाभाई की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने वीरपाल को गिरफ्तार कर लिया. जांच टीम ने घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी आरोपी के पास से बरामद कर जब्त कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 118(1) और GP एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जेतपुर की इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि मनोरंजन के लिए शुरू हुआ मामूली खेल भी पैसे और विवाद के चलते गंभीर रूप ले सकता है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि विवाद किस तरह हमले तक पहुंचा.

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500 रुपये की शर्त से शुरू हुआ विवाद

पूरी घटना की शुरुआत मोबाइल पर खेले जा रहे लूडो गेम की नकद शर्त से हुई थी. दोनों युवक दोस्त बताए जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल के बाहर बैठकर खेल रहे थे. खेल खत्म होने के बाद जीती गई रकम को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ.

रकम वापस मांगने से शुरू हुई बहस बाइक की चाबी छीनने और फिर धारदार हथियार से हमले तक पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फिलहाल, घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के साथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज केस में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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