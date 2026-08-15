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'मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही', बोले गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों से हुए परेशान

सुनीता आहूजा ने गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकर को लेकर तरह-तरह की बातें मीडिया से कहीं. एयरपोर्ट पर पति को दूसरी एक्ट्रेस के साथ देखकर वो तिलमिला उठी थीं. अब गोविंदा ने अपनी पत्नी की बातों पर करारा जवाब देते हुए, उन्हें शांत रहने की सलाह दी है.

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गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी (Photo: ITGD)
गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी (Photo: ITGD)

गोविंदा और सुनीता आहूजा का घरेलू झगड़ा अब पब्लिक हो चुका है. जबसे एक्टर एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ नजर आए हैं, तबसे सुनीता पति के खिलाफ बोलना शुरू कर चुकी हैं. एक के बाद एक करके उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं. जबकि गोविंदा इसपर चुप्पी साधे हुए थे. हालांकि अब लगता है कि उनके सब्र का बांध टूट चुका है. उन्होंने पत्नी सुनीता के आरोपों पर रिएक्ट किया है. 

गोविंदा ने जताई नाराजगी

गोविंदा ने सुनीता आहूजा की बातों पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा- वो बहुत सीरियस हैं, जिन्हें आजकल सफाई देने लगी हुई हैं और बहुत साफ दिल है. इतनी ज्यादा साफ दिल हो गई हैं कि पति साफ कर दें. यूपी की वो एक पुरानी कहावत है कि हमारे घर अयो नहीं और बाहर कहीं खइयो नहीं. मतलब आप घर में आएंगे तो आपसे खाना पूछा जाएगा, शायद ये ऐसा हो और बाहर कहीं भी खाइए. 

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'अब काम बाहर में मिलता है वो मैं करता नहीं हूं और जो मैं कर रहा हूं उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं. जब आप अपना काम कर रही थीं, चाहे वो खाने का शो था या वो लॉकडाउन (लॉक अप) था. टीना से कहकर दोनों शो में आपने ऐसे वैसे येन केन प्रकरण करके मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं लीं खैर वो तो आपका हक है. अब इस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है. आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही है कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए की मेरा बिजनेस ना हो.'

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हीरोइन को किया गया बदनाम

गोविंदा ने आगे सुनीता आहूजा की बातों पर भी उन्हें फटकारा. सुनीता ने एक्टर की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर को लेकर कई बातें कही थीं. इस बात से खफा गोविंदा कहते हैं- किसी गरीब परिवार के लोग जिस वक्त फिल्म लाइन में आया जाया करते हैं, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम ना कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं. आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत-इज्जत-दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है.

'इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें. ये शोभा नहीं देता है. उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है. तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं कि देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर रहीं. उन्हें अच्छी फिल्म्स, नाम, शोहरत और इज्जत मिली और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला इसीलिए ये युवा नजर आए. आप चाह नहीं रही हैं कि युवा कैसे दिख सकता है?'

बात करें गोविंदा की, तो ऐसी अफवाहें रहीं कि वो अपनी आने वाली फिल्मों- रूपा और दुनियादारी की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर को डेट कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में उन्हें कई बार साथ देखा गया, जिससे ऐसी अफवाहें उड़ने लगी. अब देखना है कि गोविंदा के इन बयानों के बाद सुनीता आहूजा और दूसरा क्या बयान देती हैं.

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