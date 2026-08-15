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How to Make Ravioli: मैदा नहीं, गेहूं के आटे से बनाएं इंस्टेंट रैवियोली, घर पर मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, मिनटों में होगा तैयार

अगर आप बिना मैदा की हेल्दी और स्वादिष्ट इटैलियन डिश बनाना चाहते हैं, तो गेहूं के आटे से तैयार यह इंस्टेंट रैवियोली रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है. पनीर की स्टफिंग और क्रीमी पिंक सॉस के साथ तैयार यह स्नैक घर के सभी लोगों को पसंद आएगा. जानें आसान रेसिपी.

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रैवियोली इटली की फेमस डिश है. (PHOTO:AI)
रैवियोली इटली की फेमस डिश है. (PHOTO:AI)

How to Make Ravioli at Home: इटैलियन खाने का जिक्र छिड़ते ही अक्सर लोगों की जुबां पर पिज्जा और पास्ता का नाम आ जाता है. हालांकि, अब भारतीय घरों में एक और विदेशी डिश तेजी से अपनी जगह बना रही है, जिसका नाम रैवियोली है. खास बात यह है कि अब इसे रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देने के लिए मैदे या घंटों की मशक्कत की जरूरत नहीं है.

गेहूं के आटे और देसी स्टफिंग के साथ तैयार होने वाली यह रेसिपी स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रही है. बिना मैदा से तैयार किए जाने की वजह से यह डिश लोगों आराम से खा सकते हैं और स्नैक्स के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका और इस डिश की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं.

14वीं शताब्दी का इटैलियन इतिहास

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रैवियोली इटली की एक बेहद पुरानी और पारंपरिक पास्ता डिश है, जिसका इतिहास 14वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है. मूल रूप से इसे पास्ता शीट्स के बीच चीज, सब्जियां या मीट भरकर उबाला जाता है. अब भारत में इसे स्थानीय स्वादानुसार पनीर, कॉर्न और गेहूं के आटे के साथ एक हेल्दी ट्विस्ट देकर बनाया जा रहा है.

रैवियोली के लिए आवश्यक सामग्री

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डो (आटा) के लिए:

  • 1 कप गेहूं का आटा
  • 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल या रिफाइंड तेल
  • ¼ छोटा चम्मच नमक
  • आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी

स्टफिंग (फीलिंग) के लिए:

  • ½ कप कद्दूकस किया हुआ पनीर
  • ¼ कप बारीक कटी शिमला मिर्च
  • 2 चम्मच उबला स्वीट कॉर्न
  • 1 चम्मच बारीक कटा प्याज
  • चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो
  • नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार)

इंस्टेंट पिंक सॉस के लिए:

  • 1 छोटा चम्मच बटर
  • 2 चम्मच टमाटर प्यूरी
  • ½ कप दूध
  • 1 चीज़ स्लाइस
  • चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और नमक (स्वादानुसार)

बनाने का आसान तरीका 

आटा और स्टफिंग तैयार करें: गेहूं के आटे में तेल और नमक मिलाकर मुलायम गूंध लें और 10 मिनट रेस्ट दें. एक अलग बाउल में पनीर, सब्जियां और मसालों को मिलाकर स्टफिंग बनाएं.

रैवियोली को शेप दें: आटे की बेहद पतली रोटी बेलकर छोटे गोल या चौकोर टुकड़े काटें. एक टुकड़े पर स्टफिंग रखें, किनारों पर पानी लगाएं और दूसरे टुकड़े से ढककर दबाएं. किनारों को आकर्षक लुक देने के लिए कांटे से सील करें.

उबालें और सॉस में टॉस करें: उबलते नमकीन पानी में रैवियोली डालकर 4 से 5 मिनट पकाएं. तैरने पर बाहर निकालें. बटर, टमाटर प्यूरी, दूध और चीज़ से इंस्टेंट पिंक सॉस तैयार करें और रैवियोली को 1 से 2 मिनट के लिए सॉस में टॉस करें.

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