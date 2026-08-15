Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगा दिया है. इन खबरों के अलावा, भारत सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन और ऑटोमोबाइल फ्यूल के निर्यात पर पर विंडफॉल टैक्‍स को कम कर दिया है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

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यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन, पनीर-घी-खोया समेत छह चीजों पर बैन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी तरह के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इस नए आदेश के बाद अब यूपी में नकली और मिलावटी डेयरी आइटम नहीं बेचे जा सकेंगे. प्रतिबंध के दायरे में मुख्य रूप से एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, एनालॉग घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोया शामिल हैं.

IND vs SL: गॉल में गरजा देवदत्त पडिक्कल का बल्ला... जड़ा टेस्ट करियर का पहला शतक, सौरव गांगुली के खास क्लब में एंट्री

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाया. नंबर-3 पर उतरे पडिक्कल ने 9 चौके और एक छक्के की मदद से 134 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. देवदत्त पडिक्कल 21वीं सदी में भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.

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समंदर में 2,000 वर्ग किमी तक फैला तेल... ओमान के पास फंसे टैंकर में था 10 लाख बैरल क्रूड

ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर फंसने के बाद समंदर में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल फैल गया है. टैंकर में करीब 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल था. समंदर में फैले तेल का दायरा करीब 2,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है. जिस जगह तेल फैला है, वह समुद्री जीवों के लिए अहम इलाका है. ऐसे में समंदर और वहां रहने वाले जीवों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर घटा दिया ये टैक्‍स

भारत सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन और ऑटोमोबाइल फ्यूल के निर्यात पर पर विंडफॉल टैक्‍स को कम कर दिया है. हालांकि, घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित दरें शनिवार से प्रभावी हो चुकी हैं.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान! आंगनवाड़ी बच्चों, छात्रों और ग्रामीणों को तोहफा

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी छात्रों के पोषक आहार के लिए प्रति दिन प्रति छात्र 5.10 रुपये की जगह अब साढ़े 8 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है कि विदेश में जाकर उच्च शिक्षा करने के लिए मिलने वाले लोन की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है.

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'चक दे इंडिया...',15 अगस्त को हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही किया ऐसा करिश्मा जो कोई नहीं कर सका!

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार यानी 15 अगस्त को मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है. अपने पहले मुकाबले में वेल्स से भिड़ते ही भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गया है, जिसने हॉकी वर्ल्ड कप के सभी 16 टूर्नामेंट खेले हैं. भारत के अलावा स्पेन, नीदरलैंड्स और जर्मनी ने भी इससे पहले हुए सभी 15 वर्ल्ड कप खेले हैं.

13 महीने बाद लौटे और मचा दिया तहलका... जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट, स्टार्क-कमिंस-लायन संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड ने चोट से उबरकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में हेज़लवुड ने कंगारू टीम के लिए पहली पारी में 89 रन देकर 6 विकेट झटके. इसके साथ ही हेज़लवुड ने 300 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए. वो ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के नौवें गेंदबाज़ हैं.

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