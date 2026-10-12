scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

INDIA ब्लॉक के मार्च में 'बैटमैन' की एंट्री, राहुल ने खरगे को पहनाया मास्क

दिल्ली में कांग्रेस के 'चलो दिल्ली' मार्च के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैटमैन के मास्क बांटे. राहुल गांधी ने भी बैटमैन का मास्क लेकर फोटो खिंचवाई, जबकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मास्क पहनने में मदद की.

Advertisement
X
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन. (Pic Source: X/NSUI and Reuters)
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन. (Pic Source: X/NSUI and Reuters)

दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के 'चलो दिल्ली' मार्च के दौरान प्रदर्शन में उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला, जब INDIA ब्लॉक के मार्च में बैटमैन की एंट्री हुई. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच बैटमैन के मास्क बांटे. यह मार्च सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाला गया, जिसमें प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बैटमैन का मास्क लेकर फोटो खिंचवाई. NSUI ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा, 'Batman Mode: ON; Gyaneshh toh giyooo'. इसके बाद एक और हल्का-फुल्का पल देखने को मिला, जब कैमरे में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बैटमैन का मास्क पहनने में मदद करते नजर आए.

इस बीच, INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) भी दाखिल की गई है. इस PIL में विपक्ष के 11 नेताओं को याचिकाकर्ता बनाया गया है. याचिका में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi protest cec gyanesh kumar
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का 'परसेप्शन वॉर', संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे बिछाई बिसात?
Akhilesh Yadav during protest march in Delhi
'जंतर-मंतर खत्म हुआ है, विरोध नहीं', अखिलेश बोले- जहां बैठेंगे, वहीं होगा धरना
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Announces rally
कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरेगी BJP, असम में 13 से 31 अक्टूबर तक रैलियां
Rahul Gandhi Neha Bora
नेहा बोरा और प्रियंका गांधी की ढाल बने राहुल, कांग्रेस के पैदल मार्च में उमड़ी भीड़
Shivraj Singh Chouhan
'कांग्रेस शिवजी की बारात नहीं, हुड़दंगियों की जमात है', राहुल पर BJP का निशाना

ये नेता भी शामिल

Advertisement

PIL में याचिकाकर्ता के तौर पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, CPI(M) नेता एम. ए. बेबी, CPI नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माजी, NCP-SCP नेता सुप्रिया सुले और IUML नेता ई. टी. मोहम्मद बशीर का नाम भी शामिल है. कांग्रेस के इस मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी मांगें उठाईं. मार्च में INDIA ब्लॉक के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    माता की भक्ति में लीन तमन्ना भाटिया, मृणाल ठाकुर संग घंटों तक नाचीं, लगाए जयकारे, Photos |
    नाना पाटेकर के निधन पर भी नहीं बदला तनुश्री का रुख, बॉलीवुड सेलेब्स पर भी उठाए सवाल |
    What is Room Rotting: घूमने में भी भरपूर आराम, Gen Z का ये 'रूम रॉटिंग' फंडा क्या है? |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का 'परसेप्शन वॉर', संसद से सुप्रीम कोर्ट तक 3 स्टेप्स में कैसे बिछाई बिसात? |
    7 फीट के पंख, भालू जैसे पंजे... बंदर-स्लॉथ तक को उठा लेता है ये खतरनाक ईगल |
    जंतर-मंतर बैन, फिर भी सड़कों पर उबाल! CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छात्रों का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च |
    किसानों के दर्द के आगे फीका पड़ा गरबा-दांडिया का रंग, महाराष्ट्र में रद्द हुआ हर साल होने वाला ‘रासरंग’ महोत्सव |
    श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी की जमानत याचिका खारिज, महिंदा राजपक्षे ICU में भर्ती |
    'जंतर-मंतर खत्म हुआ है, विरोध नहीं', अखिलेश यादव बोले- जहां बैठेंगे, वहीं होगा धरना |
    Photos: 33 साल में इन प्रदर्शनों को गवाह बना जंतर मंतर, अब यहां नहीं सुनाई देगी नारों की गूंज!
    Advertisement