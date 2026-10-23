scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश ने रोकी रफ्तार, पुडुचेरी-कराईकल में स्कूल बंद, कई इलाकों में जलभराव

पुडुचेरी में रातभर 9.6 सेंटीमीटर बारिश के बाद जलभराव हुआ और सरकार ने शुक्रवार को पुडुचेरी व कराईकल के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए. कराईकल में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि कोडाइकनाल में पेड़ गिरने से यातायात और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई.

Advertisement
X
भारी बारिश से लोगों को आवाजाही में समस्या हुई (Photo-PTI)
भारी बारिश से लोगों को आवाजाही में समस्या हुई (Photo-PTI)

पुडुचेरी में रात भर हुई बारिश ने शहर की तस्वीर बदल दी. भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया. जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं. हालात को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को पुडुचेरी और कराईकल के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है.

पिछली रात की मूसलाधार बारिश से शहर और आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसकी वजह से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसल लिया. हालात को देखते हुए गृह और शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवायम ने शुक्रवार को पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी. 

24 घंटे में 9.6 सेंटीमीटर बारिश

सम्बंधित ख़बरें

भारी फीस के बीच 824 MBBS सीटें खाली (Representational)
NEET 2026: काउंसलिंग के बाद भी 824 MBBS सीटें खाली, वजह चौंकाने वाली
RBI Ban Cooperative Bank
इस बैंक से अब सिर्फ 5000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक, RBI ने लगाई पाबंदी
Puducherry by-election NDA wins Thattanchavady Seat
पुडुचेरी उपचुनाव में एनडीए की जीत, अशोक आनंद बने विधायक
EVM
बंगाल से तमिलनाडु तक... 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज
Congress Shibamoni
उपचुनाव में वोटरों ने दिखाया दम, 5 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान

जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में पुडुचेरी और उसके आसपास के इलाकों में 9.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. इतनी बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबर सामने आई. वहीं, कराईकल में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. दोनों क्षेत्रों में बारिश का असर साफ नजर आया और इसी वजह से स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कोच्चि में टला बड़ा हादसा: भारी बारिश-बिजली के बीच 11 किलोवोल्ट लाइन टूटी, कोई हताहत नहीं

रातभर बारिश के बाद शुक्रवार सुबह कई इलाकों में सड़कों और आसपास के हिस्सों में जलजमाव की समसमस्या हुई. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई. बारिश के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को भी राहत मिली, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया. पुडुचेरी में बारिश ने फिलहाल रफ्तार धीमी कर दी है. अगर बारिश का दौर आगे भी जारी रहता है, तो जलभराव वाले इलाकों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    छोटे से गांव की माधवी ने कैसे बदली अपनी किस्मत, अब करोड़पति दीदी बनने का लक्ष्य |
    हैदराबाद: महिला से बदसलूकी करने वाले को पड़ोसी जिम ट्रेनर ने मारा मुक्का, वहीं तोड़ दिया दम |
    आमिर खान करियर के सबसे मुश्किल दौर को याद कर क्यों रो पड़े? |
    बागपत: जाटलैंड की सियासत, चौधरी चरण सिंह की विरासत और गन्ने के खेतों से निकलती राजनीति |
    Best Roti to Eat in Changing Weather: गेहूं छोड़ें, बदलते मौसम में खाएं इन 3 अनाजों के आटे की रोटियां, सेहत को मिलेंगे कई फायदे |
    ऑपरेशन सिंदूर में PAK की हवा टाइट करने वाले नागास्त्र अटैक ड्रोन का नया वर्जन सेना को मिला |
    'मुझे पीछे खींचने वालों', दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर जारी सस्पेंस! सिंगर ने किसपर कसा तंज? |
    VIDEO: भारी लहंगे में 8 KM पैदल चली दुल्हन, ऐसे बारात लेकर पहुंची ससुराल; CM से लगाई गुहार |
    29 साल पहले निकलवा दी थी पित्त की थैली, फिर भी बनती रहीं पथरियां; कानपुर में 7वें ऑपरेशन में निकले 70 स्टोन |
    'कांग्रेस-AAP छोड़ किसी से भी गठबंधन को तैयार', पंजाब चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान
    Advertisement