महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 29 साल के युवक की जान चली गई. अंबाझरी टी-पॉइंट के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और इसके बाद पुल से नीचे नाले में जा गिरी.

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके. मृतक की पहचान जरीपटका निवासी 29 वर्षीय कणव सहानी के रूप में हुई है. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा 19 नवंबर 2026 की सुबह करीब 4:30 बजे हुआ.

जानकारी के मुताबिक, कणव अपनी चार पहिया कार (MH-49-CD-8390) से अंबाझरी टी-पॉइंट से गजानन मंदिर टी-पॉइंट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई. इससे पहले कि वह गाड़ी को संभाल पाते, कार सड़क के डिवाइडर से जा टकराई.

डिवाइडर से टकराने के बाद भी कार नहीं रुकी और पुल से नीचे नाले में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार के पुल से नीचे गिरने के कारण युवक को गंभीर चोटें आईं.

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सिर और गर्दन में आई गंभीर चोटें

हादसे की सूचना मिलते ही सोनेगांव यातायात विभाग की रात्रि गश्ती टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से मेयो अस्पताल भिजवाया. युवक के सिर, गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

सुबह के वक्त हुए इस हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस जांच में सामने आई रिपोर्ट में हादसे से युवक के मौत की पुष्टि की गई है.

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