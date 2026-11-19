देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब उनका विवाह शालिग्राम स्वरूप में तुलसी के साथ कराया जाता है. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में मधुरता और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन और शालिग्राम को दूल्हे की तरह सजाया जाता है. फिर विवाह की सभी रस्में और पारंपरिक रीति-रिवाज पूरे किए जाते हैं. तुलसी-शालिग्राम विवाह की तारीख को लेकर इस बार बहुत कन्फ्यूजन है. कोई 21 नवंबर तो कोई 22 नवंबर को तुलसी विवाह बता रहा है.

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तुलसी विवाह 2026 तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, तुलसी-शालिग्राम विवाह कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि पर की जाती है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी. जबकि इसका समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा.

तुलसी विवाह 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल द्वादशी और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के संयोग में विशेष शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस अवधि में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. इस बार तुलसी-शालिग्राम की पूजा का शुभ मुहूर्त 21 नवंबर को शाम 5 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 52 मिनट तक गोधूलि वेला में रहेगा.

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पौराणिक कथाओं के अनुसार, तुलसी को भगवान विष्णु की परम भक्त और पत्नी माना गया है. उनका संबंध वृंदा और जलंधर की कथा से भी जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल अधूरी है. इसी कारण कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी और शालिग्राम का वैवाहिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. माना जाता है कि इस परंपरा को निभाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

तुलसी विवाह कैसे कराएं?

तुलसी विवाह की रस्में सामान्य हिंदू विवाह की तरह ही पारंपरिक तरीके से निभाई जाती हैं. इसके लिए घर के आंगन या छत पर तुलसी का पौधा स्थापित करके विवाह की तैयारी की जाती है.

1. सबसे पहले तुलसी के पौधे को साफ-सुथरे स्थान पर चौकी के ऊपर स्थापित करें.

2. तुलसी के गमले में गन्ने लगाकर लाल चुनरी की मदद से मंडप तैयार करें.

3. इसके बाद तुलसी के पास भगवान शालिग्राम को स्थापित करें.

4. तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को हल्दी अर्पित करें. गन्ने से बने मंडप पर भी हल्दी लगाएं.

5. दोनों को फूल, फल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं. तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.

6. विवाह की रस्म के दौरान घर का कोई पुरुष सदस्य भगवान शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की सात परिक्रमा करे.

7. परिक्रमा के समय तुलसी और शालिग्राम पर सिंदूर मिले अक्षत अर्पित करें.

8. सात फेरे पूरे होने के बाद कपूर जलाकर दोनों की आरती उतारें.

9. अंत में भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों में बांटें.

10. पूजा संपन्न होने के बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान-दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जा सकता है.

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