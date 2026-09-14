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'जनता ने पीएम मोदी के विजन पर जताया भरोसा', निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले CM भजनलाल

बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में 4,026 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 3,438 वार्डों में सफल रही. सीएम भजनलाल ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और जनता के विश्वास का परिणाम है.

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सीएम भजनलाल ने निकाय चुनाव में जीत पर जनता को धन्यवाद किया है. (Photo-X/@BhajanlalBjp)
सीएम भजनलाल ने निकाय चुनाव में जीत पर जनता को धन्यवाद किया है. (Photo-X/@BhajanlalBjp)

जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर जनता का आभार जताया. उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक और शानदार बताया. सीएम ने कहा कि वह राजस्थान की जनता और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह जीत संभव हुई है.

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता ने पिछले ढाई साल में बीजेपी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है. पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में हुए काम को जनता ने स्वीकार किया है. लोगों ने 'विकसित भारत' और 'विकसित राजस्थान' के विजन पर भरोसा जताया है.

दरअसल, दो चरणों में राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव हुए थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) के लिए दो चरणों में निकाय चुनाव कराए थे. अब नतीजों का ऐलान हो गया है. जिसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है. 9,900 वार्डों के नतीजों में BJP ने 4,026 वार्डों  पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस के खाते में 3,438 वार्ड आए हैं.

'युवाओं ने फिर मोदी पर जताया भरोसा'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के युवाओं ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है. देशभर के युवा प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. बीजेपी सरकार की योजनाओं और कामकाज को जनता तक पहुंचाने में युवाओं की भी अहम भूमिका है.

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले ढाई साल में जनता से किए गए वादों में से 78 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं.  स्थानीय निकायों के लिए बीजेपी की ओर से जारी 'अर्बन डेवलपमेंट मेनिफेस्टो' को भी जनता का समर्थन मिला है. इस घोषणा पत्र में विकास, जनकल्याण और गरीबों के उत्थान पर जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, आम लोगों और बुजुर्गों से किए गए वादों को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी विकास का काम जारी रहेगा.

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नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद भजनलाल शर्मा ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी बहुमत मिलने का भरोसा है. जनता का समर्थन पार्टी के साथ है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है. पार्टी अब पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की अपील की.

 ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ को बताया जनता की पसंद

भजनलाल शर्मा ने 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लगातार दो साल तक होते रहे. इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी पैसे का भी खर्च होता है.

उन्होंने कहा कि जनता ने 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के विचार को स्वीकार किया है. लोगों का मानना है कि अगर चुनाव एक साथ हों तो बार-बार चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे सरकारी धन की बचत होगी और विकास के काम तेजी से किए जा सकेंगे.

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भजनलाल शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि जनता ने बीजेपी की नीतियों और विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है. अब पार्टी की नजर पंचायत चुनाव पर है. मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि अगले चुनाव में बीजेपी को और मजबूत जनसमर्थन मिलेगा.
 

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