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Kendra Drishti Rajyog 2026: 2 अक्टूबर को बुध और मंगल बनाएंगे शक्तिशाली 'केंद्र दृष्टि'! 4 राशियों का होगा भाग्योदय

Kendra Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा व साहस और बुध को तर्क शक्ति व व्यापार का कारक माना जाता है. जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से चतुर्थ और दशम भाव में आते हैं, तो जातकों में विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ा मुनाफा कमाने की क्षमता पैदा होती है. इसी तरह का योग 2 अक्तूबर को बनेगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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मंगल बुध युति 2026 (Photo: ITG)
मंगल बुध युति 2026 (Photo: ITG)

Kendra Drishti Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर के साथ-साथ उनके बीच बनने वाले कोणीय संबंध (Aspects) का विशेष महत्व होता है. 2 अक्टूबर 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल के बीच एक बेहद शक्तिशाली 'केंद्र दृष्टि' (90 डिग्री का कोण) बनने जा रही है.

ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से चतुर्थ और दशम भाव का संबंध बनाते हुए 90 डिग्री के कोण पर आते हैं, तो इसे केंद्र दृष्टि कहा जाता है. मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और त्वरित निर्णय के कारक हैं, वहीं बुध बुद्धि, तर्क क्षमता, वाणी और व्यापार के दाता हैं. जब ऊर्जा और बुद्धि का यह आमना-सामना होता है, तो जातकों के अंदर कठिन से कठिन स्थिति को भांपकर बड़ा लाभ कमाने की अद्भुत क्षमता पैदा होती है. आइए जानते हैं कि 2 अक्टूबर को बनने वाली बुध-मंगल की इस केंद्र दृष्टि से किन 4 राशियों का भाग्योदय होने वाला है.

मिथुन राशि (Gemini)- व्यापार में बड़ी डील और आय में उछाल
बुध आपकी राशि के स्वामी हैं. मंगल की इस केंद्र दृष्टि से आपकी कार्यशैली में अभूतपूर्व निखार आएगा.

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मिलेंगे ये फायदे:

जो लोग बिजनेस, आईटी, मार्केटिंग या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, वे अपनी रणनीतियों से प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ देंगे. आपकी तर्कशक्ति और निर्णय क्षमता के बल पर कोई बड़ी कमर्शियल डील फाइनल हो सकती है. अचानक रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

कन्या राशि (Virgo)- करियर में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां
कन्या राशि पर भी बुध देव का स्वामित्व है. मंगल और बुध का यह कोणीय योग आपके दशम और कर्म भाव को जागृत करेगा.

मिलेंगे ये फायदे:

नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या लीडरशिप रोल मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की गति और सटीकता से प्रभावित होंगे, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट का रास्ता साफ होगा. रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- साहस से मिलेगी सफलता और धन लाभ
वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं. बुध के साथ यह केंद्र संबंध आपके साहस और योजना दोनों को सही दिशा देगा.

मिलेंगे ये फायदे:

आप जो भी नया काम शुरू करने की योजना बना रहे थे, उसमें आपको त्वरित सफलता मिलेगी. किसी पुराने निवेश या शेयर बाजार से अप्रत्याशित आर्थिक फायदा होने के मजबूत संकेत हैं. आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे आप कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे.

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मकर राशि (Capricorn)- भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि और भाग्योदय
मकर राशि के जातकों के लिए यह कोणीय स्थिति भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाने का काम करेगी.

मिलेंगे ये फायदे:

नया वाहन, मकान या भूमि खरीदने के सपने पूरे हो सकते हैं. विदेश व्यापार या दूरस्थ स्थानों से जुड़े काम में मनमुताबिक सफलता और लाभ मिलेगा. परिवार में चल रहा कोई पुराना वैचारिक मतभेद खत्म होगा और घर में खुशहाली आएगी.

बुध-मंगल की केंद्र दृष्टि का पूर्ण लाभ पाने के आसान उपाय

- बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.

- मंगल की शुभता के लिए मंगलवार और गुरुवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

- "ऊं बुं बुधाय नमः" और "ऊं अं अंगारकाय नमः" मंत्र का यथासंभव जाप करें.

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