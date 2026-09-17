कहीं कुरान ख्वानी तो कहीं दरगाह में दीये... PM मोदी का जन्मदिन ऐसे मना रहे मुसलमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. पीएम के जन्मदिन पर उनके 25 साल के सार्वजनिक जीवन की यात्रा को बीजेपी ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मना रही है. इस अवसर पर देश के मुस्लिम समुदाय के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मंचों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग एक अलग अंदाज में मना रहे हैं. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूलमंत्र से प्रेरित सूफी संस्थाओं, खानकाहों और उलेमाओं ने इस दिन को आध्यात्मिक इबादत और सामाजिक सेवा के रूप में मनाने का फैसला किया है.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े लोगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन की शुरुआत कुरान ख्वानी (कुरान की तिलावत) और मुल्क की तरक्की की दुआओं से की है, वहीं शाम होते ही देश की ऐतिहासिक दरगाहों को हजारों दीयों की रोशनी से जगमगाने का प्लान बनाया है.

Moradabad, Uttar Pradesh: Women from the Muslim community gather to celebrate Prime Minister Narendra Modi’s birthday by cutting a cake and distributing sweets. They recite the Quran and offer prayers for his long life, while their children also join the celebrations. pic.twitter.com/EpsY0GjEl0 — IANS (@ians_india) September 17, 2026

कुरान ख्वानी और मुल्क के लिए दुआएं

प्रधानमंत्री का जन्मदिन मुस्लिम समुदाय के लोग अलग-अलग तरीके से मना रहे हैं. देश की प्रमुख मस्जिदों, मदरसा परिसरों और मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष कुरान ख्वानी (कुरान की पवित्र आयतों का पाठ) का आयोजन किया जा रहा है.

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मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय की तमाम महिलाओं ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होकर केक काटा और मिठाइयां बांटीं. इसके बाद उन्होंने कुरान का पाठ किया और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ की. साथ ही उनके बच्चे भी इस जश्न में शामिल हुए.

पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ

कुरान ख्वानी में शामिल एक मुस्लिम शख्स ने कहा, "आज पीएम मोदी जी 76 साल के हो गए हैं. इन 76 सालों में उन्होंने देश के लिए कई त्याग किए हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश के विकास और तरक्की के लिए काम किया है. इसीलिए हम आज जश्न मना रहे हैं और मोदी जी की लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं. इस दौरान हमने कुरान पढ़ी और ईश्वर से प्रार्थना की कि मोदी जी हमेशा खुश रहें और देश के लोगों के विकास के लिए वैसे ही काम करते रहें, जैसे वे अब तक करते आए हैं."

Moradabad, Uttar Pradesh: A Muslim man says, "Today, Modi Ji has turned 76. Over these 76 years, he has made sacrifices for the country, leaving his family behind and working for the country's development and progress. That is why we are celebrating today and praying for Modi… pic.twitter.com/5pCBE8zp6D — IANS (@ians_india) September 17, 2026

मेरठ में भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनवार कुरैशी के घर पर पीएम मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें मुस्लिम समाज के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटा. सभी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ भी मांगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद थे.

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दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए और पीएम मोदी की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य तथा ऊर्जावान नेतृत्व के लिए कुरान ख्वानी रखी. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया.

निजामुद्दीन से अजमेर दरगाहों पर दीपोत्सव

पीएम मोदी के जन्मदिन पर शाम ढलते ही देश की तमाम प्रसिद्ध सूफी दरगाहों पर 'चिरागान' यानी दीये और मोमबत्तियां जलाने का एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा. राजस्थान की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर शरीफ) दरगाह, दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, यूपी के देवा शरीफ और कछौछा शरीफ जैसी मशहूर दरगाहों पर हजारों की संख्या में दीये जलाए जाएंगे.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके 25 वर्षों की निरंतर जनसेवा और राष्ट्रसेवा के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प के रूप में मना रहे हैं. 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के तहत देश की तमाम दरगाहों पर दीया जलाने का कार्यक्रम रखा गया है.

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए तमाम लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर दीया जलाने का काम करेंगे. दीया जलाने के साथ-साथ मजार पर चादरपोशी की जाएगी. इस दौरान नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, देश की सुख-समृद्धि एवं अमन-शांति के लिए विशेष दुआ की जाएगी.

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दिल्ली में 723 दिये जलाएंगे मुसलमान

दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस अब्बासी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सभी धार्मिक स्थल पर पीएम मोदी के जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं. हजरत निजामुद्दीन औलिया का 723वां उर्स चल रहा है. इसीलिए दरगाह पर 723 दिये जलाने का काम करेंगे. इसके बाद जैन मंदिर में भी कार्यक्रम रखा गया है. मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन तलाक कानून से लाभान्वित मुस्लिम महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा गंगा-जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही कई स्थानीय मुस्लिम संगठनों और समूहों द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया जा रहा है. 'सेवा संकल्प' के तहत बस्तियों में भोजन वितरण, फल वितरण, स्वच्छता अभियान और मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं.

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