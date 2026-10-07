25 साल का नेतृत्व...पीएम मोदी के लिए जापान से आया खास मैसेज, नाइजीरिया ने बताया ‘दुर्लभ उपलब्धि’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे कर लिए. 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ उनका यह सफर जारी है. इस खास मौके पर देश के साथ-साथ विदेशी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी.

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नाइजीरिया के संघीय गणराज्य की सरकार और जनता की ओर से राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे करने प बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र में लगातार 25 वर्षों तक सरकार के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करना एक दुर्लभ उपलब्धि है.

राष्ट्रपति टिनूबू ने कहा कि 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री और सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के 25 साल पूरे हो रहे हैं. उनकी जनसेवा का यह सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहा है. गुजरात की जनता की 12 साल से अधिक समय तक सेवा करने के बाद वह 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में 25 वर्षों तक लगातार नेतृत्व करना इस बात का मजबूत प्रमाण है कि भारतीय जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा जताया है.

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जापान के प्रधानमंत्री साना ताकाची ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे करने पर बधाई दी और उनके लंबे राजनीतिक नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने एक्स पर लिखा ' मोदी ने भारतीय समाज और देश के विकास के लिए लगातार काम किया है और भारत के विकास को गति देने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.' जापानी प्रधानमंत्री ने जुलाई में अपनी भारत यात्रा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भी मोदी का आभार जताया.

उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने जापान-भारत “विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी” को और मजबूत करने के ठोस उपायों पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि अगले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है और ‘मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जापान और भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

本日、モディ首相（@narendramodi）の首長在職25周年に際し、心からお祝い申し上げます。 インドの社会と国家の発展に長年尽力され、2001年以降は首長として長きにわたり卓越した政治的リーダーシップを発揮されてきたこと、インドの発展と国際社会における地位向上を成し遂げられていることに、深い敬意を表します。 また、本年7月の私のインド訪問の際には、大変温かいおもてなしをいただき、改めて感謝申し上げます。 インドの食文化や音楽に触れながら、日印の「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を新たな段階へと導くための施策について、モディ首相と具体的な意見交換を行うことができ、実り多き滞在となりました。 来年は「日印国交樹立75周年」を迎えます。 「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現のため、戦略的方向性を共有する日印で、パートナーシップを更に前に進めるべく、モディ首相と一層連携していきます。 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष की अवधि पूरे होने पर मैं अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत के समाज और राष्ट्र के विकास को साकार करने के लिए वे वर्षों से प्रयास करते आए हैं और सन् 2001 से अपने उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व से सरकार के प्रमुख के पद संभालते आए हैं। उन्होंने भारत के विकास को गति देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन सारी उपलब्धियों के लिए, मैं एक साथी राजनीतिज्ञ के रूप में सम्मान भावना व्यक्त करती हूँ। मैं फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस जुलाई में मेरी भारत यात्रा के दौरान मुझे उनका बेहद गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। भारत की खाद्य संस्कृति और संगीत का अनुभव करते हुए, मुझे जापान-भारत की "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उनके साथ ठोस कदमों पर विचार-विमर्श करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मेरी भारत यात्रा बहुत ही फलदायी रही। अगले वर्ष जापान-भारत राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ है। मुक्त एवं खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र (FOIP) को साकार करने हेतु मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ ताकि रणनीतिक दिशा को साझा करने वाले जापान तथा भारत मिलकर हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 7, 2026

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