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बीजेपी की टीम हुई जवान, जानिए कितने नेता हैं अंडर-40

बीजेपी ने नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है. 65 नेताओं वाली टीम में डॉ. हेमंग जोशी को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है. 35 साल के हेमंग इस टीम में 40 से कम उम्र के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं.

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35 वर्षीय डॉ. हेमंग जोशी बने युवा मोर्चा के अध्यक्ष.. (Image: X/@drhemangjoshi)
35 वर्षीय डॉ. हेमंग जोशी बने युवा मोर्चा के अध्यक्ष.. (Image: X/@drhemangjoshi)

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है. अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 65 नेताओं को जगह मिली है. इसमें अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी मौका मिला है. संगठन में 40 साल से कम उम्र के नेता भी शामिल हैं. कौन हैं ये युवा चेहरे और उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली है, चलिए जानते हैं.

इस नई टीम में गुजरात के वडोदरा से सांसद डॉ. हेमंग जोशी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. 31 जनवरी 1991 को जन्मे हेमंग जोशी की उम्र सिर्फ 35 वर्ष है. वे टीम के सबसे प्रमुख युवा चेहरों में गिने जा रहे हैं.

वहीं केरल से आने वाले अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है. 17 दिसंबर 1985 को जन्मे अनिल एंटनी की उम्र 40 वर्ष है. पार्टी भविष्य की राजनीति के लिए अपनी मजबूत नींव तैयार कर रही है.

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यह भी पढ़ें: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बीजेपी ने संगठन में बदलाव कर दिए 5 बड़े सियासी संदेश

टीम में अनुभव का भी ध्यान

युवा चेहरों के साथ-साथ 45 साल के नेताओं को भी अहम पद दिया गया है. बिहार से आने वाले ऋतुराज सिन्हा को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है. 29 नवंबर 1980 को जन्मे ऋतुराज सिन्हा की उम्र 45 वर्ष है.

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इसी तरह राष्ट्रीय सचिवों की सूची में मुंबई के बोरीवली से जुड़ी 45 वर्षीय संगीता यादव को भी शामिल किया गया है. पार्टी ने इस तरह 40 या इसके आसपास की उम्र वाले कई युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

नई टीम में कई बड़े नामों को भी महत्वपूर्ण पद मिले हैं. राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. राम माधव की संगठन में वापसी हुई है. उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है.

नितिन नवीन ने क्या कहा?

नई टीम के ऐलान के बाद नितिन नवीन ने एक्स पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अनुभव और ऊर्जा से भरी यह टीम पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति देगी. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी सदस्य संगठन को मजबूत करेंगे तथा 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे.

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