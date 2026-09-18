'ID से हुई पहचान, आत्महत्या करने वाला शख्स सुरेंद्र कोली है...', आजतक पर SHO ने बताया

हरिद्वार में निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की आत्महत्या की खबर सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, भूपतवाला इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसकी आईडी चेक की तो मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के नाम से हुई. शहर कोतवाली के एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने आजतक से खास बातचीत में इस पूरे मामले की जानकारी दी है.

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एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि भूपतवाला इलाके में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहां एक खोखे में एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था. इसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की.

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कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक के पास से जो आईडी मिली, उसमें उसका नाम सुरेंद्र कोली था. एसएचओ के मुताबिक, यह आईडी निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोली से मिलती है. उन्होंने बताया कि आईडी पर लगी फोटो भी उसी व्यक्ति से मैच कर रही है. इसी आधार पर पुलिस मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के तौर पर कर रही है.

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एसएचओ ने बताया कि सुरेंद्र कोली ने रस्सी से फांसी लगाई थी. रस्सी को ऊपर की तरफ बांधा गया था. पुलिस को घटना की सूचना सुबह करीब 11:30 बजे मिली थी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला इलाके में चाय का खोखा चला रहा था. एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि यह चाय का खोखा करीब तीन दिन पहले ही शुरू किया गया था. इसी खोखे में सुरेंद्र कोली का शव फांसी के फंदे पर मिला.

सुरेंद्र कोली निठारी कांड में आरोपी रहा था. इस मामले में उसे अदालत से बरी किया जा चुका था. अब हरिद्वार में उसकी आत्महत्या की खबर सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मौके से मिली जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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