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'ID से हुई पहचान, आत्महत्या करने वाला शख्स सुरेंद्र कोली है...', आजतक पर SHO ने बताया

निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में आत्महत्या की खबर सामने आई है. भूपतवाला इलाके में चाय का खोखा चला रहे कोली का शव फांसी के फंदे पर मिला. एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मौके से मिली आईडी और फोटो निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोली से मैच करती है.

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एसएचओ ने बताया कि आत्महत्या करने वाली शख्स की ID से पहचान की गई. (Photo- PTI)
एसएचओ ने बताया कि आत्महत्या करने वाली शख्स की ID से पहचान की गई. (Photo- PTI)

हरिद्वार में निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की आत्महत्या की खबर सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, भूपतवाला इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसकी आईडी चेक की तो मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के नाम से हुई. शहर कोतवाली के एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने आजतक से खास बातचीत में इस पूरे मामले की जानकारी दी है.

एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि भूपतवाला इलाके में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहां एक खोखे में एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था. इसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की.

यह भी पढ़ें: निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, हरिद्वार में चाय की दुकान में लगाई फांसी

कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक के पास से जो आईडी मिली, उसमें उसका नाम सुरेंद्र कोली था. एसएचओ के मुताबिक, यह आईडी निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोली से मिलती है. उन्होंने बताया कि आईडी पर लगी फोटो भी उसी व्यक्ति से मैच कर रही है. इसी आधार पर पुलिस मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के तौर पर कर रही है.

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एसएचओ ने बताया कि सुरेंद्र कोली ने रस्सी से फांसी लगाई थी. रस्सी को ऊपर की तरफ बांधा गया था. पुलिस को घटना की सूचना सुबह करीब 11:30 बजे मिली थी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला इलाके में चाय का खोखा चला रहा था. एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि यह चाय का खोखा करीब तीन दिन पहले ही शुरू किया गया था. इसी खोखे में सुरेंद्र कोली का शव फांसी के फंदे पर मिला.

सुरेंद्र कोली निठारी कांड में आरोपी रहा था. इस मामले में उसे अदालत से बरी किया जा चुका था. अब हरिद्वार में उसकी आत्महत्या की खबर सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मौके से मिली जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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