मुंबई: ओलंपिया कॉफी हाउस का लाइसेंस सस्पेंड, FDA की जांच में मिलीं गंभीर खामियां, फर्श पर रखा मिला खाना

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के चलते मुंबई में तीन खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जिनमें दक्षिण मुंबई के मशहूर ओलंपिया कॉफी हाउस भी शामिल हैं. FDA की जांच में इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं.



प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलाबा स्थित ओलंपिया कॉफी हाउस के निरीक्षण के दौरान एफडीए अधिकारियों ने खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल पाया. इसके साथ ही परिसर में भारी मात्रा में कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप मिला है. वहां खाना तैयार करने और बर्तन धोने की जगह पर भी भारी गंदगी मिली है. साफ-सफाई से जुड़ी इन गंभीर लापरवाहियों ने सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए.



FDA के अनुसार, जांच में सामने आया कि कुछ खाद्य पदार्थों को सीधे फर्श पर रखा जा रहा था. इसके अलावा साफ पानी की कमी और क्षतिग्रस्त लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था. साथ ही खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों ने जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े नहीं पहने थे. इतना ही नहीं, 35 में से 34 कर्मचारियों ने अनिवार्य खाद्य-सुरक्षा ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी.

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