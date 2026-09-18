गणपति विसर्जन में अनंत और आकाश अंबानी ने जीजा आनंद संग की मस्ती, गोद में उठाकर झुलाया; वायरल हुआ मजेदार वीडियो

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एंटीलिया में गणपति बप्पा की विदाई का नजारा बेहद भव्य रहा. ढोल-नगाड़ों, आरती और फूलों से सजे इस जश्न में अंबानी परिवार के हर सदस्य ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया. 'एंटीलिया चा राजा' के विसर्जन की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसमें राधिका-श्लोका के डांस से लेकर नीता अंबानी की मस्ती तक सभी कुछ मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को अपने जीजा आनंद पीरामल के साथ कुछ ऐसा करते देखा गया, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया.



अनंत और आकाश ने बहन ईशा अंबानी के पति और अपने जीजा आनंद गोद में उठाकर झूला झुलाया. उन्हें ऐसे मस्ती करते देख लग रहा था मानो जैसे तीनों फिर से बचपन में लौट गए हों. चलिए देखते हैं वायरल वीडियो.



आनंद संग अनंत और आकाश की मस्ती

गणपति विसर्जन के दौरान अनंत अंबानी और आकाश अंबानी ने अपने जीजा आनंद पीरामल के साथ जमकर मस्ती की. वीडियो में अनंत आनंद को अपनी गोद में उठाए नजर आए, वहीं आकाश ने उनके पैर पकड़ रखे थे. इसके बाद दोनों भाई मिलकर आनंद को इसी तरह हवा में झुलाने लगे.

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आनंद भी इस मजेदार पल का पूरा मजा लेते दिखाई दिए. भक्ति और उत्सव के माहौल के बीच साले-जीजा की ये बॉन्डिंग काफी खास नजर आई. अंबानी परिवार इस दौरान अपने बेहद मस्तीभरे और अनफिल्टर्ड अंदाज में नजर आया.

तीनों का देसी अंदाज भी रहा चर्चा में

मस्ती के इस खास मोमेंट के साथ तीनों के पारंपरिक लुक ने भी ध्यान खींचा. गणपति उत्सव के लिए आनंद पीरामल ने पीले और नारंगी रंग के फ्लोरल प्रिंट वाले कुर्ते के साथ मैचिंग बॉटम पहना था. उनका पूरा लुक काफी ब्राइट और फेस्टिव नजर आ रहा था.

वहीं अनंत अंबानी ने मैरून रंग का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता-जैकेट सेट पहना था. ट्रेडिशनल आउटफिट में अनंत का लुक रॉयल टच दे रहा था. आकाश अंबानी ने टील-ब्लू शेड का पैटर्न वाला सिल्क कुर्ता पहना था. उनके इस सिंपल लेकिन एलिगेंट एथनिक लुक ने भी खूब ध्यान खींचा.

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बप्पा की विदाई में दिखी अंबानी परिवार की खास बॉन्डिंग

एंटीलिया में गणपति विसर्जन का जश्न हर साल की तरह इस बार भी भव्य नजर आया. पूरा घर फूलों की सजावट से जगमगा रहा था. कमल, गेंदे और मोगरे के फूलों से सजे एंटीलिया के बीच परिवार के सदस्य बप्पा को विदाई देने पहुंचे.

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