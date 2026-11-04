'राहुल गांधी 2014 से खुद से ही बहस कर रहे', पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती देकर राहुल गांधी खुद ही घिर गए हैं. राहुल गांधी की इस चुनौती पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने पलटवार किया है. निर्मला सीतारमण ने उन्हें संसद में आकर SIR और EVM जैसे मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, तो वहीं, पीयूष गोयल ने वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2014 से खुद से ही बहस कर रहे हैं.

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वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे सोशल मीडिया पर चैलेंज करने की बजाय मतदाता सूची के विशेष गहन पनरीक्षण (SIR) और EVM के मुद्दे पर संसद में बहस करें. वित्त मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि SIR और EVM के मुद्दे पर सरकार विशेष सत्र बुलाने को तैयार है. राहुल गांधी इस मुद्दे पर संसद में बहस करें.

'संसद में बहस क्यों नहीं करते?'

निर्मला ने राहुल गांधी की चुनौती पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संसद में बहस क्यों नहीं करते, वहां वे नेता प्रतिपक्ष हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर चुनौतियां देते समय जो उत्साह दिखाते हैं वही उत्साह संसद में बहस के लिए क्यों नहीं दिखाते?

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Rahul ji, you ask the Prime Minister to choose a venue for a debate. There is already one: Parliament, where you happen to be the LoP. Just yesterday, Home Minister Shri @AmitShah offered a special session to debate SIR and EVMs. Why not show the same enthusiasm for a debate in Parliament that you show while issuing challenges on social media? Demanding answers also carries an obligation to hear them. There have been several occasions when you and your party have walked out of Parliament while the government was responding to your allegations. How do you claim to be so eager for a debate when you don’t even stay to hear the other side? It doesn’t stop at walkouts. You and the INDI Alliance have repeatedly disrupted proceedings, leading to entire sittings being washed out. If you are so keen on debating, why not allow Parliament to function in the first place? And then there’s the mock Parliament you recently held at the Congress President’s residence. Frankly, that was more a ‘mockery of Parliament’ than a ‘mock Parliament’. You found the time and enthusiasm for that exercise. Surely, the real Parliament deserves at least as much. You speak endlessly about protecting democracy and the Constitution. But that respect should also reflect in how you treat the institutions they have established. As for the issues you frivolously raise, bring specific allegations and evidence to back them up. Simply throwing together a long list of accusations doesn’t make your case any stronger. As LoP, you are expected to show some seriousness and responsibility. You say, “Daro mat.” Then bring the facts, face the scrutiny and stay to hear the answers. In the House, uphold the standards of debate you demand from others. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 3, 2026

वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्य सामने लाएं, जांच का सामने करें और जवाब सुनने के लिए संसद में रुकें. सीतारमण ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कई मौके आए हैं जब सरकार उनके आरोपों का जवाब देती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संसद से वॉकआउट कर देती है.

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'संसद चलने क्यों नहीं देते?'

उन्होंने राहुल गांधी के बयान की तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर वे बहस के लिए इतने ही इच्छुक हैं तो संसद को चलने क्यों नहीं देते. इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने इस हफ्ते की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई मॉक संसद को लेकर भी राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, वह 'नकली संसद' से कहीं ज्यादा 'संसद का मजाक' उड़ाने जैसा था. '

सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2014 से खुद से बहस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी 2014 से खुद से ही बहस कर रहे हैं! आप तो बिल्कुल अलग ही लीग में हैं.'

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