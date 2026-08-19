scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून फिर एक्टिव! 25 राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट, आंधी-तूफान का भी खतरा

देश के कई हिस्सों में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है और बुधवार को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश का अनुमान है.

Advertisement
X
Rain Alert Across India: IMD Forecasts Heavy Showers, Thunderstorms and Strong Winds
Rain Alert Across India: IMD Forecasts Heavy Showers, Thunderstorms and Strong Winds

देश के कई हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल समेत कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रह सकता है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

सम्बंधित ख़बरें

19 अगस्त को खूब बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट
अगस्त में मॉनसून के कहर ने किन राज्यों को किया बेहाल? देखें विशेष
Himachal Landslide
हिमाचल में भारी बारिश से तबाही! लैंडस्लाइड में तीन की मौत, 88 सड़कें बंद
Monsoon
देश के कई हिस्सों में कम बारिश के संकेत... Skymet ने जारी किया पूर्वानुमान
Tapovan Vishnugad project
पीपलकोटी हादसे के बाद अब तपोवन विष्णुगाड टनल में वॉटर लीक से खतरा

आईएमडी ने असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में बुधवार को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

Advertisement

बिहार, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही मौसम की स्थिति बन सकती है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है.

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी

उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. शिमला मौसम विभाग ने भी कुछ क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यहां मॉनसून की सक्रियता 23 अगस्त तक बनी रहने का अनुमान है. छत्तीसगढ़ में भी बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में भी बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है.

Advertisement

अरुणाचल प्रदेश में भी बुधवार को मौसम खराब रहने का अनुमान है, जबकि 20 से 22 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में फिर भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में 19 अगस्त को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    इंडोनेशिया में भूकंप के बाद सानो न्गोआंग झील में दिखा काला पदार्थ |
    'जंग भड़काने की साजिश', UAE पर मिसाइल अटैक के आरोप से भड़का ईरान |
    दिल्ली हुई कूड़ा-कूड़ा... साथी की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी, काम का किया बहिष्कार |
    'अंधभक्त' ईशा कोपिकर को मिला कंगना रनौत का साथ, बोलीं- जिससे मिलती हूं उसकी भक्त हूं |
    होर्मुज पर कंट्रोल खो रहा है ईरान! 80% जहाजों ने बदला रूट, ट्रैकिंग फर्म का दावा |
    फर्श-सोफा ही नहीं, घर को होटल जैसा चमकाने के लिए आज ही साफ करें ये कोने, नहीं तो मेहमानों के सामने हो जाएगी बेइज्जती |
    Guru Nakshatra Parivartan 2026: देवगुरु बृहस्पति की तीखी चाल! 3 राशियों का बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली |
    सावन पूर्णिमा 2026 की तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न दूर, जानें सही दिन |
    जब ईरान में हुआ तख्तापलट, अमेरिकी सरकार ने किया के सपोर्ट से हुआ था सबकुछ |
    जब इंसान ने पहली बार तस्वीर बनाने की सोची, फिर कैमरे तक कैसे पहुंचा? जानिए फोटोग्राफी की पूरी कहानी
    Advertisement