भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून फिर एक्टिव! 25 राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट, आंधी-तूफान का भी खतरा

देश के कई हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल समेत कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रह सकता है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में बुधवार को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

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बिहार, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही मौसम की स्थिति बन सकती है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है.

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी

उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. शिमला मौसम विभाग ने भी कुछ क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यहां मॉनसून की सक्रियता 23 अगस्त तक बनी रहने का अनुमान है. छत्तीसगढ़ में भी बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में भी बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है.

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अरुणाचल प्रदेश में भी बुधवार को मौसम खराब रहने का अनुमान है, जबकि 20 से 22 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में फिर भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में 19 अगस्त को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

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