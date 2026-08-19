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फर्श-सोफा ही नहीं, घर को होटल जैसा चमकाने के लिए आज ही साफ करें ये कोने, नहीं तो मेहमानों के सामने हो जाएगी बेइज्जती

त्योहार या मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई करते समय लोग फर्श, फर्नीचर और बाथरूम तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन कुछ जरूरी जगहों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर इन जगहों को साफ कर लिया जाए को आप घर अंदर से बाहर तक एकदम साफ और चमकदार लग सकता है.

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मोजे घर की सफाई में भी बहुत काम आ सकते हैं. (Photo: ITG)
मोजे घर की सफाई में भी बहुत काम आ सकते हैं. (Photo: ITG)

त्योहार या घर में मेहमान आने से पहले हम क्या करते हैं? फर्श चमका देते हैं, सोफा साफ कर देते हैं, बेडशीट बदल देते हैं और बाथरूम तक रगड़-रगड़कर साफ कर देते हैं. इसके बाद लगता है कि अब घर एकदम साफ-सुथरा है. लेकिन कई बार इतनी ज्यादा साफ-सफाई करने के बाद भी घर उस तरह से साफ नहीं लगता है, जैसा आप चाहते थे. ऐसे में सफाई में की गई मेहनत और बहाया गया सारा पसीना वेस्ट लगता है. 

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फर्श से लेकर बाथरूम तक की रगड़-रगड़कर सफाई करने के बाद भी घर साफ क्यों नहीं लगता है? इसकी वजह घर की कोई बड़ी गंदगी नहीं, बल्कि वो छोटी-छोटी जगहें होती हैं जिन्हें सफाई करते वक्त आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. यही जगहें धूल, बाल, साबुन, खाने के टुकड़े और ग्रीस जमा करती रहती हैं. आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे, जिन्हें त्योहार या मेहमानों के आने से पहले साफ करना जरूरी है. तभी आपका पूरा घर किसी होटल के कमरे जैसा साफ और चमकदार नजर आएगा.

दरवाजे का मैट और जूते रखने की जगह: घर में घुसते ही सबसे पहले मेहमानों से लेकर आपकी खुदकी भी नजर दरवाजे के आसपास जाती है. लेकिन सफाई करते वक्त आप अक्सर पायदान को बस झाड़कर छोड़ देते हैं. इसके नीचे की जगह और जूते रखने वाली ट्रे भी साफ नहीं करते.

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पायदान पर बाहर की धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होती रहती है. अगर इसे साफ नहीं किया गया तो घर में आने वाला हर व्यक्ति अपने जूतों के साथ वही गंदगी अंदर ले आता है. इसलिए मेहमान आने से पहले पायदान को अच्छी तरह वैक्यूम से साफ करें या झाड़ लें. ज्यादा गंदा हो तो पानी और ब्रश से धो सकते हैं. इसके नीचे का फर्श और जूते रखने वाली जगह भी जरूर साफ करें.

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बाथरूम के साथ वहां लगा सामान रखने की शेल्फ भी करें साफ: बाथरूम की सफाई करते समय हम टॉयलेट, सिंक और फर्श पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन वहां रखा स्टैंड या लगी शेल्फ भूल जाते हैं.

इस शेल्फ में पुराने साबुन की लेयर, शैंपू के निशान और बाल जमा होते रहते हैं. बाहर से पूरा बाथरूम साफ दिख सकता है, लेकिन गंदी शेल्फ पूरे बाथरूम को गंदा और बदबूदार महसूस कराती है.  इसे साफ करने के लिए पहले शेल्फ पर रखा सारा सामान हटा दें. फिर किसी क्लीनर से इसे साफ करें और कुछ देर बाद ब्रश या कपड़े से रगड़कर धो लें. सामान वापस रखने से पहले उसे भी एक बार साफ कर लेना बेहतर रहेगा.

फ्रिज या बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे छिपी गंदगी: रसोई में सामने से सब कुछ चमकता रहे, फिर भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे गंदगी जमा हो सकती है. फ्रिज, गैस स्टोव या दूसरे बड़े सामानों के पीछे खाने के टुकड़े, तेल और ग्रीस गिरकर जमा होते रहते हैं. खासकर जब घर में त्योहारों के दौरान ज्यादा खाना बनता है, तो ये गंदगी और बढ़ सकती है.

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ऐसे में सफाई करते समय उन चीजों को थोड़ा आगे करके उसके पीछे की जगह को अच्छे से साफ कर लें और फिर साफ कपड़े से पोंछ दें. फ्रिज की वेंट या ग्रिल पर जमा धूल को भी साफ करना फायदेमंद है.

कॉफी मेकर को भी न करें नजरअंदाज: घर में मेहमान आएं तो चाय-कॉफी बहुत ज्यादा बनती है. ऐसे में कॉफी मेकर का इस्तेमाल रोजाना से ज्यादा होता है. इसलिए इसे सिर्फ बाहर से पोंछना काफी नहीं है.

समय-समय पर कॉफी मेकर की डीप क्लीनिंग भी करें, ताकि मशीन के अंदर जमा पुरानी गंदगी और बचे हुए कण हट सकें और कॉफी का स्वाद भी फ्रेश रहे.

डाइनिंग टेबल की कुर्सियों को करें साफ: त्योहार पर डाइनिंग टेबल को चमकाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. लेकिन उसके साथ रखी कुर्सियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है. कुर्सियों के पैरों, पीछे के हिस्से और कोनों में धूल और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े जमा हो सकते हैं. मेहमानों के आने से पहले सभी कुर्सियों को एक बार जरूर पोंछ लें.

इसके लिए हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये छोटा सा काम डाइनिंग एरिया को काफी ज्यादा साफ और ऑर्गेनाइज्ड दिखा सकता है.

सफाई का मतलब सिर्फ फर्श और फर्नीचर चमकाना नहीं
अक्सर जब भी सफाई की बात आती है, तो लोग फर्श और फर्नीचर चमकाने में लग जाते हैं. लेकिन इतना काफी नहीं है. घर की अच्छी सफाई वही है जिसमें सिर्फ सामने दिखने वाली चीजों पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उन कोनों को भी देखा जाए जिन्हें हम रोज देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं.

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इसलिए अगली बार त्योहार या मेहमानों की तैयारी में सफाई शुरू करें तो डोरमैट, बाथरूम में रखी शेल्फ, अप्लायंसेज के पीछे की जगह, कॉफी मेकर और डाइनिंग चेयर्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. इन छोटी जगहों की सफाई से घर न सिर्फ साफ दिखेगा, बल्कि मेहमानों के आने पर ज्यादा साफ लगेगा.

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