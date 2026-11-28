तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमडीएमके महासचिव वाइको ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दीपम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है.

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वाइको ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपम के मुद्दे पर गुरुवार को आदेश दिया. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है. संविधान की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता है. लेकिन तिरुपरनकुंद्रम में सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित किया गया है.'

भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की ताकतों का प्रभाव बढ़ गया है. वाइको ने कहा, 'आजकल सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की ताकतों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं.' आगामी संसद सत्र को लेकर भी वाइको ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसा करना भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा.

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#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: On the Supreme Court verdict on Karthigai Deepam to be lit at the Deepathoon stone pillar atop Thiruparankundram Hill, MDMK General Secretary Vaiko says, "The Supreme Court has ordered regarding the Deepam issue yesterday. Supreme Court has exceeded its limits. The fundamentals of the Constitution is secularism. But for centuries, what was the practice in Thiruparankundram has been violated by the verdict of the Supreme Court. In the Supreme Court nowadays, the Hindutva forces have raised their hands..." On the upcoming Parliament session, he says, "The total number of members in both houses of Parliament, on any account, should not be increased. That is not good for democracy in India..." — ANI (@ANI) November 28, 2026

कांग्रेस ने भी उठाया सवाल

तमिलनाडु कांग्रेस ने मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम में दीपथून पर दीप जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जताई है. पार्टी ने कहा है कि इस मामले में धार्मिक भावनाओं, धार्मिक सौहार्द और संविधान के संघीय ढांचे का ध्यान रखा जाना चाहिए. तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं और पूजा के अधिकार का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही अलग-अलग समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना भी जरूरी है. पार्टी ने कहा कि तमिलनाडु में लंबे समय से बना शांतिपूर्ण सामाजिक माहौल किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए.

கூட்டாட்சித் தத்துவம், மத நல்லிணக்கம் குறித்து கவலை - உச்சநீதிமன்றம் மறுபரிசீலிக்க வேண்டும்! மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தனது ஆழ்ந்த கவலையைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மத நம்பிக்கைகளையும் வழிபாட்டு உரிமைகளையும் மதித்துப் போற்றுவதோடு, பல்வேறு சமூகங்களுக்கிடையிலான நல்லிணக்கத்தையும், தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் அமைதியான சமூகச் சூழலையும் பாதுகாப்பது அனைவரின் தலையாய பொறுப்பாகும். இத்தகைய சூழலில், கோவில் நிர்வாகம் தொடர்பாக நீதிமன்றம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய குழுவை அமைத்திருப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் மத்திய துணை ராணுவப் படைகளின் பங்களிப்பு ஆகியவை நீதித்துறை, மாநில நிர்வாகம் மற்றும் கோவில் நிர்வாகத்தின் அதிகார வரம்புகள் குறித்த முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. உணர்வுப்பூர்வமான இதுபோன்ற விவகாரங்களில், சட்டத்தின் ஆட்சியை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசின் நிர்வாகப் பொறுப்புகளும், இந்திய அரசியல் சாசனம் வகுத்துக்கொடுத்துள்ள கூட்டாட்சிக் கட்டமைப்பும் உரிய முறையில் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். மேலும், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவானது எந்த ஒரு தரப்பினரின் மத உணர்வுகளையும் பாதிக்காத வண்ணம், அனைத்துத் தரப்பினரிடையேயும் நம்பிக்கையையும் அமைதியையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைய வேண்டியது அவசியமாகும். நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சியும் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும்; அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் அமைதியும், மத நல்லிணக்கமும், அரசியல் சாசன விழுமியங்களும் எவ்விதப் பாதிப்புமின்றிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் உறுதியான நிலைப்பாடாகும். எனவே, இவ்விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தனது உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம். #Thiruparankundram #TNCongress — Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 28, 2026

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के उस कदम पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें मंदिर प्रशासन से जुड़े फैसले लिए गए, सेवानिवृत्त जजों की एक समिति नियुक्त की गई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को शामिल किया गया. पार्टी का कहना है कि इससे न्यायपालिका, राज्य प्रशासन और मंदिर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

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