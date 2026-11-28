तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमडीएमके महासचिव वाइको ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दीपम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है.
वाइको ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपम के मुद्दे पर गुरुवार को आदेश दिया. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है. संविधान की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता है. लेकिन तिरुपरनकुंद्रम में सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित किया गया है.'
भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की ताकतों का प्रभाव बढ़ गया है. वाइको ने कहा, 'आजकल सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की ताकतों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं.' आगामी संसद सत्र को लेकर भी वाइको ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसा करना भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा.
कांग्रेस ने भी उठाया सवाल
तमिलनाडु कांग्रेस ने मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम में दीपथून पर दीप जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जताई है. पार्टी ने कहा है कि इस मामले में धार्मिक भावनाओं, धार्मिक सौहार्द और संविधान के संघीय ढांचे का ध्यान रखा जाना चाहिए. तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं और पूजा के अधिकार का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही अलग-अलग समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना भी जरूरी है. पार्टी ने कहा कि तमिलनाडु में लंबे समय से बना शांतिपूर्ण सामाजिक माहौल किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के उस कदम पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें मंदिर प्रशासन से जुड़े फैसले लिए गए, सेवानिवृत्त जजों की एक समिति नियुक्त की गई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को शामिल किया गया. पार्टी का कहना है कि इससे न्यायपालिका, राज्य प्रशासन और मंदिर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े होते हैं.