ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैवाहिक जीवन, धन, सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुखों और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है. वहीं, शुक्र की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है. 22 नवंबर 2026 को शुक्र ने तुला राशि में प्रवेश किया है. इस राशि में शुक्र का गोचर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अगले 35 दिनों तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे. इस दौरान कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जबकि 3 राशियों के जातकों को स्वास्थ्य, खर्च और पारिवारिक जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

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वृषभ राशि

शुक्र का तुला राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेकर आ सकता है. इस दौरान छोटी-मोटी शारीरिक दिक्कतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा. हार्मोन से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खानपान पर विशेष ध्यान दें. अगर शरीर में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो समय पर चिकित्सकीय सलाह लें. कामकाज के दबाव के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. इस दौरान अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी. इससे आपका बजट बिगड़ सकता है. इसलिए पैसों के लेन-देन और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है. छोटी-छोटी बातों पर जीवनसाथी के साथ बहस करने से बचें. आपसी बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें.

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों को अगले 35 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. शुक्र का यह गोचर आपके लिए कुछ अप्रत्याशित परेशानियां खड़ी कर सकता है. इस दौरान चोट लगने या किसी तरह की असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अनजान लोगों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहें. किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचें . अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें. बातचीत के दौरान भी संयम बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र ग्रह की अनुकूलता बनाए रखने के लिए शुक्रवार का दिन विशेष माना जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें. माता रानी को खीर का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है.

- शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र दान करें.

- गरीबों को सफेद मिठाई का दान करें.

- घर में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखें.

- महिलाओं का सम्मान करें और किसी के साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें.

मान्यता है कि इन उपायों को करने से शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है.

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