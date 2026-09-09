scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मालदीव ने चीन को दिए बड़े प्रोजेक्ट, भारत को सिर्फ दिखावे का साथ?

मालदीव में थिलाफुशी पोर्ट प्रोजेक्ट के पहले चरण का ठेका चीन की कंपनी को मिला है, जबकि इसी इलाके को भारत अपने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है. यह दिखाता है कि राष्ट्रपति मुइज्जू भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रणनीतिक संतुलन में चीन को भी तस्वीर से बाहर नहीं कर रहे हैं.

Advertisement
X
मालदीव भारत के साथ भी रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है. (Photo: PTI, AFP/India Today Edit)
मालदीव भारत के साथ भी रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है. (Photo: PTI, AFP/India Today Edit)

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में भारत समर्थित थिलामाले ब्रिज को भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों का प्रतीक बताया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के योगदान की भी तारीफ की. लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मालदीव के एक रणनीतिक रूप से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन की भूमिका फिर चर्चा में आ गई है.

फरवरी 2026 में मालदीव पोर्ट्स लिमिटेड यानी MPL ने ऐलान किया था कि चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी यानी CHEC को थिलाफुशी पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण का ठेका दिया गया है. यह प्रोजेक्ट लोकल हार्बर रिलीफ प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के मुरीद हुए शशि थरूर, मालदीव से संबंध सुधारने को बताया मास्टरस्ट्रोक

सम्बंधित ख़बरें

Chahat Khanna
चाहत खन्ना की मालदीव वेकेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर छाईं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ की मुलाक़ात (Photo: PTI)
बदले मुइज्जू... इंडिया आउट का नारा देने वाले राष्ट्रपति अब भारत को कह रहे शुक्रिया!
Radhika Seth
बिकिनी पहनकर जकूजी में नहाई एक्ट्रेस, बोल्डनेस देख फैन्स हैरान, Photos
राजस्थान के इस द्वीप के आगे मालदीव-लक्षद्वीप की खूबसूरती भी है फिकी (Photo-ITG)
राजस्थान का मालदीव है बांसवाड़ा, मानसून में बनाएं घूमने का प्लान
Netrani Island Karnataka
थाईलैंड-मालदीव नहीं, इस बार घूम आइए भारत का ये हार्ट शेप आइलैंड

कमर्शियल पोर्ट विकसित करने का मालदीव का प्लान

थिलाफुशी मालदीव की राजधानी माले के पश्चिम में स्थित एक आर्टिफिशियल आईलैंड है. इसे 1991 में नगर निगम के कचरे के लिए लैंडफिल के तौर पर बनाया गया था. अब यहां एक बड़े कमर्शियल पोर्ट को विकसित करने की योजना है, ताकि माले के मौजूदा बंदरगाहों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके.

पहले चरण में मौजूदा 5 हेक्टेयर पोर्ट को बढ़ाकर 20 हेक्टेयर किया जाएगा. इसमें 650 मीटर की क्वे वॉल, 125 मीटर का रोडसाइड जेट्टी, बॉन्डेड वेयरहाउस और एक्स-रे सुविधा शामिल होगी. ऑटोमेटेड सर्विसेज के जरिए सामान की क्लियरेंस प्रक्रिया को करीब 5 दिन से घटाकर 48 घंटे करने का लक्ष्य रखा गया है.

Advertisement

मालदीव की योजना मुख्य बिजनेस पोर्ट की गतिविधियों को माले के माफान्नु इलाके से थिलाफुशी ले जाने की भी है. मुइज्जू ने फरवरी में कहा था कि यह स्थानांतरण नवंबर 2027 तक होने की उम्मीद है.

थिलाफुशी भारत के ग्रेटर माले प्रोजेक्ट का हिस्सा

खास बात यह है कि थिलाफुशी भारत के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP का भी अहम हिस्सा है. भारत के 400 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन और 100 मिलियन डॉलर की ग्रांट से बन रहे इस 6.7 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में माले को विलिमाले, गुल्हिफाल्हु और थिलाफुशी से जोड़ा जा रहा है. इसका निर्माण अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है.

यह भी पढ़ें: मालदीव बोट हादसे के बाद कैसी है रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया की तबीयत, आया हेल्थ अपडेट

यानी एक ही रणनीतिक इलाके में भारत और चीन दोनों की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं मौजूद हैं. यही वजह है कि इसे सिर्फ कारोबारी प्रोजेक्ट नहीं माना जा रहा.

'इंडिया आउट' अभियान के दम पर सत्ता में आए मुइज्जू

मुइज्जू 2023 में 'इंडिया आउट' अभियान के दम पर सत्ता में आए थे और चीन के करीब माने जाते थे. लेकिन आर्थिक दबाव और मालदीव की वित्तीय जरूरतों के बीच भारत के साथ उनके रिश्तों में बड़ा बदलाव आया. भारत ने मालदीव को वित्तीय मदद भी दी.

Advertisement

हालांकि, थिलाफुशी पोर्ट का चीनी ठेका दिखाता है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के बावजूद माले ने बीजिंग से दूरी नहीं बनाई है. मालदीव अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और आर्थिक जरूरतों के लिए दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है. ऐसे में मुइज्जू का भारत की ओर झुकाव बढ़ा जरूर है, लेकिन मालदीव की रणनीति फिलहाल भारत और चीन दोनों को साथ रखने की दिखाई देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले सांप का जहर, फिर सिस्टम की लापरवाही! युवक की मौत के बाद सभी राज्यों को NHRC ने भेजा नोटिस |
    डेनिस लिली को मारने बल्ला लेकर दौड़े थे जावेद मियांदाद... याद आया क्रिकेट का वो खौफनाक टकराव |
    'नीम करोली बाबा' की पत्नी बनने को जिद पर अड़ी 'रामबेटी', हनुमान अंश का रूप देख कांपी... नहीं रुके आंसू |
    'छठी मैया के साथ जुड़ाव हुआ', बोलीं तमन्ना भाटिया, फिल्म द वन में दिखेगा छठ पर्व |
    कौशाम्बी में कार सवारों की दबंगई, बाइक टच होने पर युवक को पेट्रोल पंप पर पीटा |
    5 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे राहु, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! |
    15 साल पोती की देखभाल, अब बेटे से मांगा परवरिश का खर्च! चर्चा में चीन की दादी  |
    'दिल्ली की वोटर लिस्ट में जुड़ा राघव चड्ढा का नाम', AAP के दावा, जवाब में बोले- ब्रेकअप के बाद... |
    60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया सांड, 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ रेस्क्यू, दो घंटे चला ऑपरेशन |
    Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 26 सितंबर को एक्टिव होगा लक्ष्मी नारायण योग! 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
    Advertisement