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Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 26 सितंबर को एक्टिव होगा लक्ष्मी नारायण योग! 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 26 सितंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध और धन-वैभव के दाता शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अचानक धन वर्षा और तिजोरी भरने वाला माना गया है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

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शुक्र बुध की युति 2026 (Photo: ITG)
शुक्र बुध की युति 2026 (Photo: ITG)

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 26 सितंबर 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि में धन, वैभव और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र पहले से विराजमान हैं. ऐसे में तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग को सुख, समृद्धि, धन-दौलत और व्यापार में अपार सफलता देने वाला योग माना गया है. इस राजयोग के प्रभाव से मुख्य रूप से इन राशियों को सबसे अधिक लाभ और आर्थिक उन्नति मिलने वाली है.

मिथुन राशि
संतान व शिक्षा: आपकी राशि के पांचवें भाव में यह योग बनने से शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

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अचानक धन लाभ: शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी आदि के माध्यम से अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है.

प्रेम संबंध: लव लाइफ में मिठास आएगी और कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

तुला राशि
आत्मविश्वास और आकर्षण: यह राजयोग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक लाभ: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.

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वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और पार्टनरशिप के कामों में सफलता मिलेगी.

धनु राशि
आय में जबरदस्त बढ़ोतरी: ग्यारहवें (लाभ) भाव में इस राजयोग के बनने से आपकी आमदनी के नए-नए स्रोत खुलेंगे.

नेटवर्किंग का फायदा: प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जिससे भविष्य में बड़े आर्थिक फायदे की जमीन तैयार होगी.

इच्छाओं की पूर्ति: भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी और आर्थिक तंगी दूर होगी.

मकर राशि
करियर में उछाल: आपके दशम (कर्म) भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का बनना नौकरीपेशा लोगों के लिए वरदान साबित होगा.

प्रमोशन व नई नौकरी: पदोन्नति, वेतन वृद्धि या किसी बड़ी कंपनी से नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है.

व्यापारिक विस्तार: कारोबार में अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और नया काम शुरू करने के लिए समय उत्तम है.

कुंभ राशि
भाग्य का साथ: नवम (भाग्य) भाव में बुध-शुक्र की युति से आपको हर काम में किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा.

यात्रा से धन लाभ: धार्मिक या व्यावसायिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी.

अटके काम होंगे पूरे: काफी समय से रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे.

लक्ष्मी नारायण राजयोग का लाभ बढ़ाने के उपाय

- शुक्रवार और बुधवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें.
- मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.
- ऊं श्रीं लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें.

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