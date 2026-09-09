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कौशाम्बी में कार सवारों की दबंगई, बाइक टच होने पर युवक को पेट्रोल पंप पर पीटा

यूपी के कौशाम्बी में बाइक कार से टच होने पर विवाद हो गया. आरोप है कि कार सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक मनोज कुमार के साथ जमकर मारपीट की. घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक को थप्पड़ मारते आरोपी नजर आ रहे हैं.

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बाइक टच होने पर युवक को पीटते आरोपी. (Photo: ITG)
बाइक टच होने पर युवक को पीटते आरोपी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कार और बाइक के मामूली टकराने के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाइक के कार से टच होने पर कार सवार युवक इस कदर भड़क गए कि उन्होंने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दो युवक बाइक सवार को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं.

मारपीट से पेट्रोल पंप पर मच गई थी अफरा-तफरी
मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के कोइलहा स्थित महेंद्र पेट्रोल पंप का है. रसूलाबाद कोइलहा निवासी मनोज कुमार के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे वह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहा था. इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार उसकी बाइक से टकरा गई. आरोप है कि कार चालक ने मौके पर रुककर बातचीत करने के बजाय सीधे पेट्रोल पंप की ओर चला गया.

मनोज का आरोप है कि जब उसने कार सवार युवकों से बाइक में टक्कर लगने का विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद कार सवार युवक ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में तीन युवक वहां पहुंच गए और बाइक सवार मनोज के साथ मारपीट करने लगे.

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पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मनोज को आरोपियों से बचाया. इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में सफेद शर्ट और नीली टी-शर्ट पहने युवक बाइक सवार को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं. आसपास मौजूद लोग आरोपियों को रोकने और विवाद शांत कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
मारपीट के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल युवकों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है.

डीएसपी चायल शिवांक सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. प्रारंभिक जांच में कार और बाइक के टच होने के बाद विवाद की बात सामने आई है. मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है. जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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