'छठी मैया के साथ जुड़ाव हुआ', बोलीं तमन्ना भाटिया, फिल्म द वन में दिखेगा छठ पर्व

तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन' (The Vvaan) को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देंगे. फिल्म का टीजर पहले ही काफी वायरल हुआ है. जिसमें तमन्ना भाटिया का छठ पूजा वाला सीन चर्चा में है. अब इसे लेकर एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है.

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दरअसल फिल्म'द वन' का 'छठी मैया' गाना आने वाले दिनों में रिलीज होगा. जो सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं है, बल्कि यह फिल्म की कहानी और उसकी लोककथा वाली दुनिया से भी जुड़ा हुआ है. गाने में छठ पूजा की परंपरा और उससे जुड़ी आस्था को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें तमन्ना भाटिया एक अहम भूमिका में नजर आती हैं.

फिल्म में छठ पूजा का खास महत्व है, इसलिए तमन्ना चाहती थीं कि इसे सिर्फ एक गाने की तरह पेश न किया जाए, बल्कि इसकी परंपरा और भावनाओं को भी सही तरीके से समझा जाए. इसी वजह से शूटिंग से पहले उन्होंने छठ पूजा के बारे में विस्तार से जाना और यह समझने की कोशिश की कि बिहार और पटना में इस पर्व को किस तरह मनाया जाता है.

तमन्ना भाटिया का आया रिएक्शन

अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए तमन्ना कहती हैं, 'मैं हमेशा से छठ पूजा को बहुत श्रद्धा के साथ देखती आई हूं. गाने की शूटिंग शुरू करने से पहले मैंने इस परंपरा की अहमियत और बिहार और पटना में इसे किस तरह मनाया जाता है, इसे समझने में समय बिताया. सच कहूं तो इसकी ताकत और लोगों की आस्था देखकर मैं हैरान थी. छठी मैया के साथ जो जुड़ाव मैंने महसूस किया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मुझे लगा कि मैं उनसे बहुत गहराई से जुड़ गई हूं. छठ पूजा 'द वन' का एक बेहद अहम हिस्सा है और मैं इस परंपरा को किसी और तरह से महसूस नहीं करना चाहती थी.'

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'छठी मैया' गाने के जरिए फिल्म की लोककथा और फैंटेसी की दुनिया भी दर्शकों के सामने और खुलकर आती है. गाने को विशाल मिश्रा ने गाया और कंपोज किया है, जबकि इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं. इसकी कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'द वन' 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में लोककथा, फैंटेसी, रहस्य, रोमांस और एडवेंचर का ऐसा मेल देखने को मिलेगा.

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