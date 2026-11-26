राजस्थान के जिला प्रमुख चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं. इस बार 37 में से 26 जिलों में महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. इन महिलाओं में कुछ जिला प्रमुख ऐसी हैं, जिनकी उम्र 25 साल से भी कम हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें झालावाड़ की जिला प्रमुख वर्षा झाला का भी नाम है, जो 21 साल की उम्र में जिला प्रमुख बनी है. उन्होंने बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने जीत हासिल की है. उनके अलावा जैसलमेर की संतोष कुमारी भी काफी चर्चा में हैं, जो चुनाव नामांकन से कुछ दिन पहले ही 21 साल की हुई थीं.

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वर्षा झाला ने पहले के वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में करीब 3500 वोटों से जीत दर्ज की थी. फिर उन्हें जिला प्रमुख पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की है. उनके चुनाव जीतने के बाद अब वर्षा झाला की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

वर्षा झाला की ओर से नामांकन के वक्त पेश किए गए अपने शपथ पत्र में बताया है कि उन्होंने 2024 में कोटा विश्वविद्यालय में बीए, बीएड की पढ़ाई की है. इसके अलावा अपनी बैंकिंग डिटेल में उन्होंने बताया है कि उनके पास 50 हजार नकद और बैक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में 50 हजार रुपये जमा है. उनके पिता प्रताप सिंह झाला हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं.

उनके अलावा जैसलमेर से संतोष कुमारी, ब्यावर से ममता गुर्जर, झुंझुनु से कोमल भंवरिया, बीकानेर से निकिता कड़वासरा, बूंदी से हंसा गुर्जर, धौलपुर से अनीशा सिंह की भी काफी चर्चा हो रही हैं. ये सभी महिला उम्मीदवार 29 साल से कम उम्र की हैं, जिन्होंने जिला प्रमुख चुनावों में जीत हासिल की है.

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कौन हैं संतोष कुमारी?

संतोष कुमारी जैसलमेर की जिला प्रमुख चुनी गई हैं. उनकी उम्र 21 साल 36 दिन बताई जा रही है. उनकी कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव के चरण और उम्र का एक ऐसा संयोग बना, जिसने उन्हें इस चुनाव में उतरने का मौका दिया. चर्चा है कि अगर जैसलमेर में पंचायत चुनाव पहले चरण में होते तो संतोष चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं होतीं. दरअसल, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना जरूरी है.

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