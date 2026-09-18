कंगना रनौत के एक तीर से दो निशाने! रामायण की आड़ में कह दी बड़ी बात

हाल की फिल्मों में पौराणिक कथाओं के किरदारों को दिखाए जाने के तरीके की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर करने के बाद, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की आने वाली फिल्म 'रामायण' पर तंज कसने की अटकलों को हवा दे दी.

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शुक्रवार को एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद ने एक पुरानी भक्ति फिल्म का वीडियो क्लिप शेयर किया. इसके साथ ही, कंगना ने पुराने सिनेमा में पौराणिक कथाओं को दिखाए जाने के तरीके की तारीफ की और धार्मिक हस्तियों पर आधारित हाल की फिल्मों में आधुनिक दिखने वाली वेशभूषा के इस्तेमाल पर निशाना साधा.

कंगना रनौत ने क्या लिखा?

अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने वीडियो के साथ लिखा, 'लोगों की टेक्नोलॉजी तक जितनी ज्यादा पहुंच हो रही है, वे उतने ही पीछे जा रहे हैं. हम भगवान पर आधारित हाल की फिल्में देखते हैं, जिनमें हजारों साल पहले के किरदारों को भी आज के टीवी सीरियल जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं. ऐसा लगता है कि डिजाइनर्स को शास्त्रों में दिए गए विवरण की कोई परवाह नहीं है. वहीं, दशकों पहले, बिना किसी VFX या CGI के, शूट मास्टर्स शास्त्रों में बताए गए तरीके से ही काम करते थे. नतीजे देखिए, जय मीनाक्षी अम्मा.'

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कंगना ने अपनी पोस्ट में रामायण या उसके किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया. हालांकि, उनकी बातों से ऑनलाइन अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि नितेश तिवारी की आने वाली रामायण के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कई किरदारों की कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग की आलोचना हुई है.

रामायण की कॉस्ट्यूम की आलोचना

सोशल मीडिया पर सीता के रोल में साई पल्लवी और कैकेयी के रोल में लारा दत्ता के लुक पर चर्चा हो रही है. कुछ यूज़र्स ने कॉस्ट्यूम की मॉडर्न स्टाइलिंग पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ लोगों ने कुछ लुक्स की तुलना टीवी के पौराणिक शो में दिखाए गए लुक्स से की है.

कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने इस आलोचना पर बात की है और फिल्म की कॉस्ट्यूम के पीछे की क्रिएटिव सोच के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि ये डिजाइन सांस्कृतिक संदर्भों, फिल्म बनाने की जरूरतों और प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, न कि रामायण काल ​​के दौरान लोगों के पहनावे के किसी एक ऐतिहासिक रूप को हूबहू दिखाने की कोशिश थी.

डिजाइनरों ने फिल्म के ग्लोबल दर्शकों और दुनिया भर के दर्शकों के सामने इस भारतीय महाकाव्य को पेश करने की चुनौती के बारे में भी बात की. उनकी ये बातें सीता और कैकेयी समेत किरदारों की स्टाइलिंग पर चल रही चर्चा के बीच आईं.

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कंगना पहले कर चुकी आलोचना

यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने रामायण से जुड़ी आलोचना की है. 2023 में, उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म में भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को कास्ट किए जाने पर निराशा जताई थी.

उस समय, कंगना ने कई निजी आरोप लगाए थे और इस रोल के लिए कपूर की उपयुक्तता की आलोचना की थी. उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' फ़्रैंचाइज़ी में भगवान शिव के रोल में उनके एक्टिंग पर भी सवाल उठाए थे.

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