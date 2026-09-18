scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कंगना रनौत के एक तीर से दो निशाने! रामायण की आड़ में कह दी बड़ी बात

हिंदू देवी-देवताओं पर बनी हालिया फिल्मों के कॉस्ट्यूम की आलोचना करने के बाद, कंगना रनौत ने रामायण पर भी तंज कसने की अटकलों को हवा दे दी है. हालांकि उन्होंने रामायण का जिक्र नहीं किया.

Advertisement
X
रामायण पर बोलीं कंगना? (Photo: instagram/@kanganaranaut)
रामायण पर बोलीं कंगना? (Photo: instagram/@kanganaranaut)

हाल की फिल्मों में पौराणिक कथाओं के किरदारों को दिखाए जाने के तरीके की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर करने के बाद, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की आने वाली फिल्म 'रामायण' पर तंज कसने की अटकलों को हवा दे दी. 

शुक्रवार को एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद ने एक पुरानी भक्ति फिल्म का वीडियो क्लिप शेयर किया. इसके साथ ही, कंगना ने पुराने सिनेमा में पौराणिक कथाओं को दिखाए जाने के तरीके की तारीफ की और धार्मिक हस्तियों पर आधारित हाल की फिल्मों में आधुनिक दिखने वाली वेशभूषा के इस्तेमाल पर निशाना साधा.

कंगना रनौत ने क्या लिखा?
अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने वीडियो के साथ लिखा, 'लोगों की टेक्नोलॉजी तक जितनी ज्यादा पहुंच हो रही है, वे उतने ही पीछे जा रहे हैं. हम भगवान पर आधारित हाल की फिल्में देखते हैं, जिनमें हजारों साल पहले के किरदारों को भी आज के टीवी सीरियल जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं. ऐसा लगता है कि डिजाइनर्स को शास्त्रों में दिए गए विवरण की कोई परवाह नहीं है. वहीं, दशकों पहले, बिना किसी VFX या CGI के, शूट मास्टर्स शास्त्रों में बताए गए तरीके से ही काम करते थे. नतीजे देखिए, जय मीनाक्षी अम्मा.'

सम्बंधित ख़बरें

कंगना रनौत ने राखी सावंत को दिया जवाब, बोलीं...
kangana ranaut reply to rakhi sawant
'झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी', राखी पर भड़कीं कंगना
Kangna Ranaut
'हम लोग हमेशा कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं...', कंगना ने अफसरों को लगाई लताड़
Kangana Ranaut showed her support to Trisha Krishnan
CM विजय-तृषा पर स्टालिन का कमेंट, कंगना बोलीं- महिला निशाना बनाती हैं
Kangana Ranaut slams officials during Disha Committee meeting in Mandi
कंगना रनौत ने अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास, क्यों हुई नाराज?
Advertisement

कंगना ने अपनी पोस्ट में रामायण या उसके किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया. हालांकि, उनकी बातों से ऑनलाइन अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि नितेश तिवारी की आने वाली रामायण के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कई किरदारों की कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग की आलोचना हुई है.

रामायण की कॉस्ट्यूम की आलोचना
सोशल मीडिया पर सीता के रोल में साई पल्लवी और कैकेयी के रोल में लारा दत्ता के लुक पर चर्चा हो रही है. कुछ यूज़र्स ने कॉस्ट्यूम की मॉडर्न स्टाइलिंग पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ लोगों ने कुछ लुक्स की तुलना टीवी के पौराणिक शो में दिखाए गए लुक्स से की है.

कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने इस आलोचना पर बात की है और फिल्म की कॉस्ट्यूम के पीछे की क्रिएटिव सोच के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि ये डिजाइन सांस्कृतिक संदर्भों, फिल्म बनाने की जरूरतों और प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, न कि रामायण काल ​​के दौरान लोगों के पहनावे के किसी एक ऐतिहासिक रूप को हूबहू दिखाने की कोशिश थी.

डिजाइनरों ने फिल्म के ग्लोबल दर्शकों और दुनिया भर के दर्शकों के सामने इस भारतीय महाकाव्य को पेश करने की चुनौती के बारे में भी बात की. उनकी ये बातें सीता और कैकेयी समेत किरदारों की स्टाइलिंग पर चल रही चर्चा के बीच आईं.

Advertisement

कंगना पहले कर चुकी आलोचना
यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने रामायण से जुड़ी आलोचना की है. 2023 में, उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म में भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को कास्ट किए जाने पर निराशा जताई थी.

उस समय, कंगना ने कई निजी आरोप लगाए थे और इस रोल के लिए कपूर की उपयुक्तता की आलोचना की थी. उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' फ़्रैंचाइज़ी में भगवान शिव के रोल में उनके एक्टिंग पर भी सवाल उठाए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में विकास और आरक्षण के मुद्दे पर सपा-बीजेपी प्रवक्ताओं के बीच बहस, देखें |
    गुरुग्राम युवराज मर्डर केस: पैसों के विवाद से बैंक ट्रांजैक्शन तक जांच |
    क्या अखिलेश यादव के 'PDA रथ' पर यूपी होगा सवार? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    छत पर बुलाया, गला दबाया... दूसरी शादी के लिए प्रेमिका का कत्ल, मां संग 10 KM दूर नहर में फेंकी लाश |
    यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव का PDA रथ तैयार, यात्रा से साधेंगे सियासी समीकरण? |
    'इतने साल बाद फांसी क्यों लगाएगा?', सुरेंद्र कोली के कदम पर निठारी पीड़ितों को नहीं भरोसा, पंढेर पर साधा निशाना |
    भूमि विवाद से बिजली और सड़क तक, मंत्रियों ने बताया बिहार का रोडमैप |
    बिहार में क्यों है न‍िवेश की सुस्त रफ्तार? देखें आजतक के मंच पर मंथन |
    बीजेपी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के पहले दिन ही हंगामा, आपस में भिड़े AAP-BJP कार्यकर्ता |
    'कांग्रेस खुद भस्मासुर है...', पार्टियां तोड़ने के आरोप पर किरेन रिजिजू का पलटवार
    Advertisement