उत्तर प्रदेश: झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के झांसी में खजुराहो हाईवे पर एक हादसा हुआ जब सड़क पार कर रहे एक युवक को रोडवेज बस ने कुचल दिया. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में घायल युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, वहीं पुलिस ने बस को पकड़कर थाने ले जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है.

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यह घटना झांसी जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवन्तपुरा इलाके के पास की है. जानकारी के मुताबिक, 25 साल का सज्जन नाम का युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बरुआसागर की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस उसे टक्कर मारते हुए उसके ऊपर से गुजर गई.

इस पूरी घटना का करीब 49 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सज्जन काफी देर तक सड़क पार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ियों की लगातार आवाजाही की वजह से वह सड़क पार नहीं कर पा रहा था. इसी बीच अचानक वह सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा और बस की चपेट में आ गया.

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गनीमत यह रही कि बस चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, नहीं तो बस के पिछले पहिये भी युवक के ऊपर से गुजर सकते थे. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि युवक खुद बस के सामने आ गया था. हादसे के बाद युवक को गंभीर हालत में तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

घायल सज्जन के भाई जीतेश ने बताया कि उनका भाई सड़क पार कर रहा था, तभी रोडवेज बस ने उसे कुचल दिया, जिससे वह घायल हो गया और अभी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है.

इस मामले में सदर बाजार थाना प्रभारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. साथ ही हादसे में शामिल रोडवेज बस को पकड़कर थाने लाया गया है, जहां उसके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जा रही है.

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