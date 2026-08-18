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आज 18 अगस्त 2026 मेष राशिफल: सौदेबाजी में अच्छा करेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 18 August 2026, Aries Horoscope Today: टीम के प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. दाम्पत्य में अनुकूलन रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. औद्योगिक कार्यों में तेजी आएगी.

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aries horoscope
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साझा योजनाओं को पूरा करेंगे. स्थायित्व का प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. साझा कार्यों को गति रखेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. अवसरों को भुनाने में आगे रहेंगे. सहकारी गतिविधियों में तेजी आएगी. टीम के प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. दाम्पत्य में अनुकूलन रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. औद्योगिक कार्यों में तेजी आएगी.

नौकरी व्यवसाय - कार्य विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. नेतृत्व प्रदर्शन संवरेगा. सहकार का भाव रहेगा. उद्योग व्यापार में स्वस्थ स्पर्धा रखेंगे. संवाद में सहजता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- संस्थागत लाभ बेहतर रहेंगे. सौदेबाजी में अच्छा करेंगे. आय में सुधार होगा. भूमि भवन के मामले पक्ष में बनेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों से मिलकर रहेंगे. संबंधों में उत्साह बनाए रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. घनिष्ठ मित्रों का विश्वास व सहयोग पाएंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सुधार आएगा. रहन सहन को बल मिलेगा. सात्विकता रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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