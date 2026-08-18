आज 18 अगस्त 2026 तुला राशिफल: आर्थिक योजनाओं के संचालन में सहज होंगे, अनुकूलता रहेगी

साख में वृद्धि बनी रहेगी. लोकप्रियता का ग्राफ बढ़त पर रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. आसपास का वातावरण सुखद बनाए रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सृजनात्मकता व कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रयोग करने में रुचि रहेगी. संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय - सबको साथ बनाए रखेंगे. करीबियों को लेकर आगे बढ़ेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. व्यापार पर फोकस रहेगा. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. कारोबारी मामले गति लेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक योजनाओं के संचालन में सहज होंगे. आय के स्त्रोत बढेंगे. लाभ में बढ़ोतरी होगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में परस्पर विश्वास बना रहेगा. सहयोग समन्वय को बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. टीम भावना बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बनाए रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता रहेगी. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. नया सोचें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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