आज 18 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: उधार देने से बचेंगे, व्यक्तित्व में प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे

परिवार के लोगों में आपसी अनुकूलता बढ़ी रहेगी. सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखेंगे. घर की साज सज्जा पर बल देंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. खानपान आकर्षक बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर बढ़ाए. लंबित कार्य गति पाएंगे. भावनात्मक विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. परिजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. वचन के पक्के बने रहेंगे. जीवन में सुख और संस्कार बढ़ेंगे. उत्सव का माहौल बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. नियम अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे. निरंतरता पर जोर देंगे. कार्य व्यापार में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. उधार देने से बचेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को बढ़ावा मिलेगा. भेंट प्राप्त होगी. वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. आय के साधन संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्थित तैयारी पर जोर देंगे. पैतृक कार्यों पर फोकस रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों की खुशी और आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संस्कारांे पर जोर देंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व में प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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