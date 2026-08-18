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आज 18 अगस्त 2026 वृष राशिफल: धूर्तों से दूरी बनाए रहें, नौकरीपेशा अच्छा करेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 August 2026, Taurus Horoscope Today: अतार्किक बातों में न आएं. उधार के लेनदेने से बचें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. सावधानी बढ़ाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम पालन रखें.

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taurus horoscope
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करियर पर फोकस बढ़ेगा. सूझबूझ से जगह बनाए रखने पर जोर होगा. कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी. पेशेवर उतावली न दिखाएं. समय पर कार्य करें. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा. पेशेवर मामलों में गति बनी रहेगी. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. उधार के लेनदेने से बचें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. सावधानी बढ़ाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम पालन रखें.

नौकरी व्यवसाय - सेवा अनुबंधों का पालन करेंगे. कार्ययोजनाएं में प्राथमिकता बनाए रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. श्रम भावना बनी रहेगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- कारोबारी जिम्मेदारियों को निभाएं. बजट के अनुसार चलें. धूर्तों से दूरी बनाए रहें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. आय पूर्ववत् बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें. व्यर्थ दिखावे बचें. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखें. प्रियजनों की कमतर बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. बहस से बचें. करीबियों का ख्याल रखें. बड़ा सोचें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य औसत रहेगा. रोगादि उभर सकते हैं. संकेतों का ध्यान रखें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाए रहें. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलित बलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. तर्क रखें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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