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आज 18 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: अनुकूलन का लाभ उठाएंगे, आदर सत्कार का भाव बढ़ेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 18 August 2026, Gemini Horoscope Today: उम्मीद से बेहतर बनेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. विविध स्त्रोतों से आय संवरेगी. व्यर्थ वार्ता से बचें.

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gemini horoscope
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भावनात्मक व्यवहार में आगे रहेंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. प्रियजनों केे संग वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. करियर के मामले गति लेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. कला प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अपनों के साथ सुख से रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लाभ संवार पाएगा. विविध मामले प्रभावशाली बने रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. सभी को प्रभावित करेंगे. तेजी से काम लेंगे.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार में वित्तीय परिणाम उम्मीद से बेहतर बनेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. विविध स्त्रोतों से आय संवरेगी. व्यर्थ वार्ता से बचें.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. आदर स्नेह बनाए रहेंगे. अपनों से मिलने में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से दृढ़़ता बनाए रहेंगे. भावनात्मक संवाद व प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार रखेंगे. आदर सत्कार का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह बढ़ेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

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