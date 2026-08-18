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आज 18 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी, कार्य व्यापार को गति मिलेगी

Aaj ka Singh Rashifal 18 August 2026, Leo Horoscope Today: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यात्रा संभव है. विविध क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. समय की शुभता का लाभ उठाएंगे.

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leo horoscope
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चर्चा संवाद में सक्रियता बनाए रहेंगे. कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में साहस पराक्रम राह बनाएंगे. पेशेवर प्रयास पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बढ़ावा देंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. तात्कालिक योजनाएं संवरेंगी. बंधुजन सहयोगी होंगे. बहस से बचें. संपर्क में सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम से कार्य व्यापार प्रभावशाली रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. परिचितों से भेंट होगी.

नौकरी व्यवसाय - करियर में अवसर बढ़ेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. कार्य व्यापार को गति मिलेगी. योजनाओं को गति देंगे. कारोबार में लक्ष्य पाएंगे. विस्तार के मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यात्रा संभव है. विविध क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. समय की शुभता का लाभ उठाएंगे.

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प्रेम मैत्री- संबंधियों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. प्रेम नेह विश्वास को बल मिलेगा. बंधुओं से भेंट होगी. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. भेंट मुलाकात होगी. व्यवहार में विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. आवश्यक निर्णय लें सकेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास को बल मिलेगा. सुख में वृद्धि बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

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आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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