आज 18 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से कार्य करें, जल्दबाजी न दिखाएं.

कारोबारी प्रयासों में सहज होंगे. विदेशी मामलों में सक्रियता बनाए रखने की कोशिश होगी. मेहनत व लगन से कार्य संवारेंगे. लेनदेन में अपेक्षित स्थिति रहेगी. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. अनुशासन पर जोर देंगे. आर्थिक मामले सजग रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. रिश्तेदारों को साथ सहयोग में आगे रहेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक अनुबंधों में लापरवाही न करें. लेनदेन में जोखिम नहीं लें. कारोबार में सतर्कता रखें. समय प्रबंधन बढ़ाएं. सक्रियता से आगे बढ़ें. विनम्रता बनाए रहें.

धन संपत्ति - आर्थिक संतुलित बनाए रखें. बजट के अनुरूप कार्य करें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. जल्दबाजी न दिखाएं. तैयारी से आगे बढ़ें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. नियमपालन करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंध सामान्य रहेंगे. मित्रों का विश्वास बनाए रहें. व्यक्तिगत प्रयासों में नियमित रहेंगे. धैर्य और उत्साह बना रखेंगे. चर्चा में सतर्क रहेंगे. साख प्रतिष्ठा बनी रहेगी. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तेदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक सूझबूझ, समता और संतुलन बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. सहयेाग से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्यगत सजगता बनाए रखें.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दिखावे से बचें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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