आज 18 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: जोखिम से बचें, जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें

प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक कार्य सधेंगे. पद प्रतिष्ठा संवार पर रहेगी. परिवार में सहयोग का भाव रखें. बड़ों कें प्रति आदर सम्मान बनाए रखें. घर की गतिविधियों में रुचि रखेंगे. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. स्थानांतरण संभव हैं. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. परिजनों के लिए स्नेह का भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार में बेहतर स्थिति रहेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. सबका समर्थन उत्साहित रखेगा. योजनाओं को दिशा देंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधकीय भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. हितलाभ संवारने में सफल होेंगे. जोखिम से बचें. पैतृक विषयों में लाभ अच्छा रहेेगा. भवन वाहन में रुचि दिखाएंगे. वित्तीय मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ खुशियों को साझा करें. मतभेद दूर करने की कोशिश बढ़ाएं. वाद विवाद में क्षमाभाव रखें. रिश्तों में विनम्र रहें. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हितों का ख्याल रखें. जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें. मन के मामलों में संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी कार्यों में समय देंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रखें. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं. परिजनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. विनम्र बनें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

---- समाप्त ----