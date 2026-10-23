scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'चीनी सेना के नियम तोड़ने की वजह से LAC पर बिगड़ती है स्थिति', ITBP चीफ के बयान पर MEA की सफाई

भारत के विदेश मंत्रालय ने ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जब चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के तय तौर तरीकों से हटते हैं तो स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है.

Advertisement
X
ITBP चीफ ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अभी भी टकराव की स्थिति है. (Photo: ITG)
ITBP चीफ ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अभी भी टकराव की स्थिति है. (Photo: ITG)

भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर के बयान पर विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है. विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब चीनी सेनाएं पहले से तय गश्त के तौर-तरीकों से हटती हैं, तो भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों  में स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है. भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के आपसी संबंधों के समग्र विकास के लिए जरूरी है.

हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी रक्षा मंत्रालय ही दे जाएगा. 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह टिप्पणी तब की, जब उनसे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के उस बयान के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के कई इलाकों में चीनी सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति बनी रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
'जवाबदेही चाहिए... फोटो ऑप नहीं', चीन पर PM से खड़गे के सवाल
India China border tension
चीन से Face-Off जारी... ITBP डीजी ने बताया जवान दे रहे मुंहतोड़ जवाब
Arunachal Pradesh
अरुणाचल: पावर प्रोजेक्ट के विरोध में सड़कों पर लोग, झड़प में 4 घायल
India China LAC Tension
LAC पर बढ़ा तनाव, चीन बॉर्डर पर ITBP का बड़ा अलर्ट!!
Indian Army LAC preparations
'चीन का मुकाबला परंपरागत तरीकों से करना कठिन', भारत कर रहा ये तैयारियां

ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अरुणाचल के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई जगह फेस-ऑफ जो अभी भी चल रहा है. डीजी लेवल के अधिकारी की ओर से भारत-चीन के बीच अरुणाचल में टकराव की ये पहली स्वीकारोक्ति है.

इस बयान के बयान कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से जवाब मांगा है. 

विदेश मंत्रालय ने इस मामले में शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे से जुड़े जहां तक स्पेसिफिक हैं वो आप रक्षा मंत्रालय से पूछें. 

Advertisement

आगे रणधीर जायसवाल ने कहा, "जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जब चीनी सेना पहले से तय गश्त के तौर-तरीकों से हटती हैं, तो भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है."

उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर बचे हुए मुद्दों को सुलझाने तथा गलतफहमी और गलत आकलन (misunderstanding and miscalculation) से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्रों का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं. दोनों पक्षों ने बेहतर सीमा प्रबंधन  के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में LAC की समझ को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने पर भी सहमति जताई है. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है." 
 

3,488 किलोमीटर लंबी LAC

गुरुवार को राजस्थान के अलवर में अपने संबोधन के दौरान ITBP के महानिदेशक ने यह भी कहा कि उनके बल ने अपनी सभी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून गठित किए हैं और गलवान जैसी लड़ाइयों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एक नया 'स्ट्राइक' कोर्स तैयार किया है. 

यह भी पढ़ें: 'चीन का मुकाबला परंपरागत तरीकों से करना कठिन', ITBP डीजी ने बताया भारत ड्रोन प्लाटून समेत कौन से नए कदम उठा रहा

Advertisement

बता दें कि भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) दोनों देशों के बीच वह सीमा रेखा है, जो उन क्षेत्रों को अलग करती है जहां तक भारत और चीन का वास्तविक नियंत्रण है. इसकी कुल लंबाई भारत के मुताबिक करीब 3,488 किलोमीटर है. हालांकि, चीन इस आंकड़े से सहमत नहीं है और सीमा के कई हिस्सों पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं. LAC को तीन सेक्टरों में बांटा जाता है- पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख, मध्य सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं. 

अरुणाचल प्रदेश में LAC की लंबाई करीब 1,126 किलोमीटर मानी जाती है. भारत और चीन के बीच LAC का पूरा सीमांकन नहीं हुआ है, इसलिए कई जगह दोनों देशों की धारणा अलग-अलग है कि सीमा कहां से गुजरती है. इसी वजह से गश्त के दौरान सैनिकों के आमने-सामने आने और टकराव की घटनाएं होती रही हैं. 2020 के गलवान संघर्ष के बाद सीमा पर तनाव और सुरक्षा व्यवस्था दोनों देशों के लिए प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं. 

2020 में गलवान घाटी की घातक झड़पों और उसके बाद चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य टकराव के कारण भारत और चीन के संबंधों में भारी तनाव आ गया था. इस तनाव के बाद, अपने रिश्तों को फिर से सुधारने के लिए दोनों देशों ने पिछले एक साल से अधिक समय में कई कदम उठाए हैंय

Advertisement

अक्टूबर 2024 में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के आखिरी दो विवादित बिंदुओं - डेपसांग और डेमचोक - से सेना पीछे हटाने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया.

इस समझौते के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कज़ान में बातचीत की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई फैसले लिए. 

पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर गए थे. वहां, SCO शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और शी के बीच विस्तृत बातचीत हुई.

पिछले महीने नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने शी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की.

इस बातचीत में PM मोदी ने जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के मुख्य मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संबंधों का आधार "तीन आपसी बातें" होनी चाहिए - आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एशियन पैरा गेम्स में भारत का ऐतिहासिक धमाका, 114 मेडल जीतकर बनाया अपना बेस्ट रिकॉर्ड, जीते 30 गोल्ड |
    How to Clean Exhaust Fan: बाजार का महंगा क्लीनर छोड़ें, 10 रुपये के इस सफेद पाउडर से नया जैसा चमकेगा किचन का एग्जॉस्ट फैन, जिद्दी चिकनाई भी होगी साफ |
    पंजाब विधानसभा चुनाव: बरनाला की 3 विधानसभा सीटों पर किसका चलेगा जादू, उपचुनाव में पलटी थी बाज़ी! |
    बैंकॉक से ला रहे थे 8 करोड़ का गांजा, एयरपोर्ट पर पकड़े गए |
    Silver Crash: कल ₹8000, आज ₹4000... हाई से 2.25 लाख सस्‍ती हुई चांदी, खरीदने का मौका? |
    महाराष्ट्र: अस्पताल में महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने पर बवाल, डॉक्टरों का प्रदर्शन |
    यूपी MLC चुनाव: मतदान के बीच सपा प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप |
    गणेश मूर्ति, चॉकलेट, मिठाई... से सजा काव्या-अनिरुद्ध का वेडिंग कार्ड! इंटरनेट पर दिखी झलक, क्या है सच? |
    तुर्की की खारी झील पर जल संकट, पक्षियों और पर्यटन की बढ़ी चिंता |
    महिलाओं को पीटा, फिर 193 भेड़-बकरों को हांक ले गए चोर, पुलिस ने ऐसे पकड़ा
    Advertisement