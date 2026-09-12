Exclusive: '6 महीने की जंग के बाद भी अमेरिका के आगे नहीं झुका ईरान', बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान

ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 'आजतक' से खास बातचीत की. आजतक की ग्रुप एडिटर (फॉरेन अफेयर्स) गीता मोहन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि छह महीने चले युद्ध के बावजूद ईरान कमजोर नहीं हुआ, बल्कि इस संकट ने देश को और ज्यादा एकजुट किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमला किया, क्योंकि उसे अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा था.

और पढ़ें

पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को लगा था कि वह वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अपनी सरकार स्थापित कर सकता है. उसे उम्मीद थी कि ईरान के नेताओं और सैन्य कमांडरों को शहीद किए जाने के बाद देश कमजोर पड़ जाएगा और जनता सरकार से दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके उलट, ईरानी जनता सरकार और देश के साथ मजबूती से खड़ी हो गई.

यह भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: 30000 प्रतिबंध... फिर भी रूस की इकोनॉमी दिखा रही दम, ब्रिक्स में बोले पुतिन

उन्होंने आगे कहा कि ईरान की सेना और सुरक्षा बलों ने भी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान डटा रहा. ईरान की सरकार को कमजोर करने की कोशिश नाकाम रही और इस पूरे संकट ने ईरानी समाज को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया.

Advertisement

राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2024 में मसूद पेजेशकियान की भारत यात्रा उनकी पहली BRICS शिखर सम्मेलन यात्रा है. यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अगस्त के अधिकांश समय तक चली लड़ाई में थोड़े समय के विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर एक-दूसरे के खिलाफ हमले शुरू हो गए हैं. ताजा संघर्ष के केंद्र में होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण का मुद्दा है. यह एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसके जरिए दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है.

संघर्ष के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं. साथ ही, भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को भी बरकरार रखा है, जिनमें से अधिकांश पर तेहरान की ओर से हमले किए गए हैं.

---- समाप्त ----