वापसी करते ही जसप्रीत बुमराह ने दिखाए तेवर, मैदान पर वैभव सूर्यवंशी से हुआ सामना, IPL वाले छक्के का हिसाब बराबर!

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जमकर पसीना बहा रही है. शुक्रवार की शाम नेट प्रैक्टिस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया.

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दरअसल, चोट के बाद मैदान पर लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह पूरे जोश में थे. बुमराह से 17 साल छोटे वैभव सूर्यवंशी उनके सामने बैटिंग कर रहे थे. दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बुमराह को आईपीएल मं वैभव सूर्यवंशी ने छक्का जड़कर सभी को हैरान कर दिया था. लेकिन इस बार बुमराह ने इसका बदला ले लिया.

नेट्स पर सभी की निगाहें तब टिक गईं जब बुमराह ने वैभव को गेंदबाजी करना शुरू किया. बुमराह ने आते ही एक खतरनाक यॉर्कर डाली जो सीधे वैभव के जूतों की तरफ गई. हालांकि गेंद लेग स्टंप से थोड़ी बाहर रही, लेकिन इससे बुमराह के इरादे साफ हो गए थे.

इसके बाद बुमराह ने एक बेहतरीन गुड-लेंथ गेंद डाली जो बाहर की तरफ निकली. इस गेंद ने वैभव को पूरी तरह से चकमा दे दिया और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था. बुमराह ने एक बार फिर सटीक यॉर्कर फेंकी. इस बार वैभव किसी तरह अपना बल्ला अड़ाकर खुद को बचाने में कामयाब रहे.

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📍 New Delhi #TeamIndia all locked in ahead of the #AFGvIND T20I series 💪 pic.twitter.com/Z2Pre3rB9X — BCCI (@BCCI) September 12, 2026

बुमराह के सामने बेबस नजर आए वैभव

जसप्रीत बुमराह ने फिर से एक गुड-लेंथ गेंद फेंकी, जिसने वैभव के बल्ले का किनारा लिया. अगर पीछे कोई विकेटकीपर होता तो यह एक आसान कैच था. बुमराह ने इस पर जोरदार अपील की और साथ ही जश्न भी मनाया.

बुमराह ने लिया आईपीएल का बदला

पूरे सेशन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब वैभव बुमराह की किसी गेंद पर ठीक-ठाक शॉट खेल पाए, वरना बुमराह ने उन्हें खूब छकाया. बुमराह ने संजू सैमसन को भी अपनी यॉर्कर और शॉर्ट गेंदों से परेशान किया, हालांकि सैमसन इस बीच मुस्कुराते नजर आए.

बल्लेबाजों में दिखा बुमराह का खौफ

नेट्स पर बुमराह का खौफ ऐसा था कि वैभव तो छोड़िए, ईशान किशन सहित टीम के किसी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज की हिम्मत नहीं हुई कि वो बुमराह की गेंद पर खुलकर शॉट खेल सके. चोट से उबरने के बाद बुमराह ने लगातार 45 मिनट तक पूरी ताकत से गेंदबाजी की और हेड कोच गौतम गंभीर को यह साफ संदेश दे दिया कि उनका ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से फिट और तैयार है.

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