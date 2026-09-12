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Shani Gochar 2026: 9 अक्टूबर को शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, 4 राशियों का चमकेगा भाग्य

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद खास गोचर माना जा रहा है, क्योंकि जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में संचरण करता है, तो उसके शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं. इस समय शनि वक्री अवस्था में रहेंगे.  

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Shani Gochar 2026. (Photo: ITG)
Shani Gochar 2026. (Photo: ITG)

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनि देव को सबसे महत्वपूर्ण और धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. जब भी शनि अपनी चाल या नक्षत्र में बदलाव करते हैं, तो इसका सीधा असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है. पंचांग गणना के अनुसार, कर्मफलदाता शनि देव 9 अक्टूबर 2026 को शाम 7:28 बजे अपनी चाल बदलते हुए अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद खास गोचर माना जा रहा है, क्योंकि जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में संचरण करता है, तो उसके शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं. इस समय शनि वक्री अवस्था में रहेंगे.  यह स्थिति 8 फरवरी 2027 तक बनी रहेगी. शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ चुनिंदा राशियों के भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं. इन्हें करियर-कारोबार में बंपर लाभ मिलने के योग हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस गोचर से जबरदस्त फायदा होगा. 

1. वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. 

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नक्षत्र प्रभाव और तिथि: 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस गोचर के प्रभाव से आपके लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. 

आर्थिक लाभ: अटके हुए धन की वापसी होगी. आय के नए स्रोत खुलेंगे. 

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व्यापार और नौकरी: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिलने के मजबूत योग हैं. 

मान-सम्मान: समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे. 

2. तुला राशि (Libra)
तुला राशि में शनि देव को बहुत मजबूत स्थिति (उच्च) का माना गया है, ऐसे में यह गोचर इस राशि के लिए बेहद मंगलकारी रहेगा. 

नक्षत्र प्रभाव और तिथि: 9 अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच का यह कालखंड तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर राहत लेकर आएगा. 

प्रॉपर्टी और वाहन सुख: भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग हैं. 

करियर में प्रगति: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे. 

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे.  घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. 

3. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. 

नक्षत्र प्रभाव और तिथि: 9 अक्टूबर से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में शनि का संचरण मकर राशि वालों के जीवन में स्थायित्व और सफलता लेकर आएगा. 

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करियर में स्थिरता: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में स्थिरता मिलेगी.  पदोन्नति या वेतन वृद्धि के प्रबल अवसर बनेंगे. 

आर्थिक उन्नति: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे. वित्तीय स्थिति सुधरेगी. मेहनत के दम पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. 

4. कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि का यह नक्षत्र गोचर बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होने वाला है. 

नक्षत्र प्रभाव और तिथि: 9 अक्टूबर को होने वाले इस गोचर से लेकर फरवरी 2027 तक कुंभ राशि वालों के अटके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे. 

धन संचय और बचत: आप अपने धन की बचत करने में सफल रहेंगे. बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. 

करियर में उछाल: नौकरी में चल रही अनबन समाप्त होगी. ऑफिस में आपकी निर्णय क्षमता और कार्यशैली की प्रशंसा होगी, जिससे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. 

आर्थिक निवेश: यदि आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या किसी नए वेंचर में निवेश करना चाहते हैं, तो यह अवधि बेहद लाभदायक साबित हो सकती है. 

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