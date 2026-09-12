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iPhone Duo के दाम में खरीद सकते हैं 3 AC, फ्रिज और TV, ₹3 लाख में देखें पूरी लिस्ट

Apple ने अपना पहला फोल्ड iPhone लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Duo है. इसकी शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कीमत में एक स्मार्टफोन खरीदने की जगह और क्या-क्या खरीद पाएंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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iPhone Duo की कीमत के अंदर बहुत सा सामान खरीद सकेंगे. (Photo: AI Generated)
iPhone Duo की कीमत के अंदर बहुत सा सामान खरीद सकेंगे. (Photo: AI Generated)

Apple अपना पहला स्क्रीन मुड़ने वाला iPhone लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम iPhone Duo है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये है. 

iPhone Duo की शुरुआती कीमत में 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा, जबकि टॉप एंड वेरिएंट में 2TB स्टोरेज मिलेगी और उसकी कीमत 4.5 लाख रुपये है. 

iPhone Duo के शुरुआती वेरिएंट की कीमत में और क्या-क्या खरीद सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

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3 लाख रुपये में क्या-क्या खरीद सकते हैं?

3 लाख रुपये की कीमत में अपने घर के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं. इस कीमत में 3 AC, 1 TV और फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ओवन आदि खरीद सकते हैं. 

जहां एक बेस्ट क्वालिटी का AC करीब 45 हजार रुपये में आता है और तीन AC की कीमत करीब 1.34 हजार रुपये जाएगी. वहीं स्मार्ट टीवी 50 हजार रुपये में आएगा.

यह भी पढ़ें: Apple ने अपने बड़े इवेंट में क्या कुछ किया लॉन्च? जान‍िए हर ड‍िटेल

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50 हजार रुपये का रेफ्रिजरेटर आएगा. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन करीब 40 हजार रुपये और 25 हजार रुपये में इलेक्ट्रिक ओवन आएगा. ऐसे में सभी की टोटल कीमत करीब 3 लाख रुपये हो जाती है. 

3 लाख रुपये इनवेस्टमेंट कर सकते हैं

3 लाख रुपये एक बड़ी कीमत है, जिसे आप कहीं इनवेस्ट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. 

iPhone की पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है. भारत में पहले ही 2 लाख रुपये का iPhone 17 Pro Max लिस्ट था, जिसको कई लोग खरीदते हैं. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

ग्लोबल टेक मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि Apple iPhone Duo लॉन्चिंग के बाद करीब एक साल में 10 मिलियन यूनिट्स को सेल करेगा.
 

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