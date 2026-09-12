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BRICS Summit 2026: 30000 प्रतिबंध... फिर भी रूस की इकोनॉमी दिखा रही दम, ब्रिक्स में बोले पुतिन

BRICS Summit 2026 नई दिल्ली में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इनके बावजूद Russian Economy तेजी से बढ़ रही है.

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ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की. (Photo: @pmoindia/YT via PTI)
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की. (Photo: @pmoindia/YT via PTI)

नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Summit 2026 New Delhi) में दुनिया के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. BRICS बिजनेस फोरम में बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की जमकर आलोचना की और इन सभी बैन को अनुचित करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन 30,000 से ज्यादा प्रतिबंधों के बाद भी देश की इकोनॉमी (Russian Economy) तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. 

दूसरे देशों की तुलना में दोगुने 'BAN'
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया है. Putin ने कहा है कि मॉस्को पर 30,000 से अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अन्य सभी देशों के खिलाफ पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कुल संख्या से दोगुने हैं. ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और अन्य प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बेहद खराब तरीके अपनाए गए हैं. 

पुतिन बोले- इकोनॉमी फिर भी तेज 
व्लादिमीर पुतिन ने कहा ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा कि रूस पर 30,000 से अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके बावजूद पिछले तीन सालों में रूस की आर्थिक वृद्धि (Russian Economic Growth) वैश्विक औसत से अधिक रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार सालों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं और तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी यह अधिक लचीली और मजबूत बनी हुई है. 

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गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में अमेरिकी सीनेट में लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 पारित किया गया था, जो 86-11 मतों से पारित हुआ था. यह कानून रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और कथित तौर पर गुप्त सैन्य बेड़े को टारगेट करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंध लगाता है.

BRICS-West में बढ़ रहा टकराव
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा तेजी से टकरावपूर्ण होती जा रही है और दबाव बनाने की रणनीति अब पारंपरिक आर्थिक उपायों से आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने पश्चिमी प्रतिद्वंदियों द्वारा पाइपलाइनों को नष्ट करने, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को अवरुद्ध करने के प्रयास और समुद्री जहाजों को जब्त करने जैसी घटनाओं की ओर इशारा किया और कहा कि कभी-कभी प्रतिस्पर्धा कुछ बदसूरत रूप भी ले लेती है.

Vladimir Putin अमेरिका पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए अन्य देशों पर लक्षित द्वितीयक प्रतिबंधों की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने वाली सरकारों पर दबाव डालकर और व्यापारिक प्रतिबंधित लगा रहे हैं. पुतिन के मुताबिक, इस सबके बीच रूस ने आर्थिक और राजनीतिक लचीलेपन को मजबूत करके करारा जवाब दिया है.

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