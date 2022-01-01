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Train Cancelled: रेलवे ने 155 ट्रेनों को पूरी तरह किया रद्द, कई ट्रेनों के बदले रूट, चेक करें लिस्ट

IRCTC Trains List: भारतीय रेलवे ने आज यानी 01 जनवरी 2022 को 155 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. जबकि 19 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. वहीं, कुछ रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव भी किया गया है.

Indian Railways Cancelled Trains Today: Indian Railways Cancelled Trains Today:
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आंशिक तौर पर रद्द की गईं 19 ट्रेनें
  • 155 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

Indian Railways Cancelled Trains Today: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह अहम खबर है. अगर आप आज यानी 1 जनवरी 2022 को कही जाने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें. रेलवे रोजाना कोहरे, मौसम और अन्य कारणों से सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. 

01 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, रेलवे ने 155 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. जबकि 19  ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है. अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, शनिवार  को 7  ट्रेनों  के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. हालांकि मात्र 16 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है. 

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द 

155 trains cancelled [ Start Date: 01-Jan ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00651 CBF-PTNR PCET
 COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR)		 PEXP 10:00
00914 SHM-PBR PARCEL SPL TRAIN
 SHALIMAR (SHM) - PORBANDAR (PBR)		 PEXP 20:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
07369 CMGR-YPR PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
 YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)		 PSPC 15:30
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
 WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)		 PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
12033 CNB NDLS SHT
 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12112 AMI-CSMT SF EXP
 AMRAVATI (AMI) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 SUF 19:10
12140 SEWAGRAM EXP.
 NAGPUR (NGP) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 SUF 21:30
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
 DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)		 SUF 20:25
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
 NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA)		 SUF 06:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 22:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
 KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 12:10
12363 KOAA HDB SF EXP
 KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB)		 SUF 09:05
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)		 SUF 00:15
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13033 HWH-KIR EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 21:25
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13240 KOTA - PNBE EXPRESS
 KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 18:10
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)		 MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 22:20
14673 SHAHEED EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
 DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM)		 MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
 KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI)		 MEX 08:45
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15160 DURG CPR SARNATH EXP
 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 20:25
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
17611 NED-CSMT RAJYARANI EXP
 NANDED (NED) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 MEX 22:00
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19408 BSB ADI EXP
 VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
 AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 17:55
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22805 BBS ANVT WEEKLY SF
 BHUBANESWAR (BBS) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:30
22893 SNSI-HWH SF EXP
 SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 14:10
22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)		 SUF 15:50
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
25036 RMR-DLI LINK EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 MEX 10:00
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
33720 BNJ - RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 10:20
33721 RHA - BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 10:22
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 06:10
37282 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:00
37285 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 22:20
37288 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 22:30
37289 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 23:15
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37310 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 17:50
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37349 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 22:05
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
47157 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:00
47165 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:02
47176 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 08:25
47178 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 09:05

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

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