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Lasooni Palak Egg Curry Recipe: लहसुन-पालक डालकर बनाएं एग करी, रोटी-चावल के साथ लगेगा टेस्टी, शेफ रणवीर ने बताई रेसिपी

रोज एक जैसी अंडे की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो लहसुनी पालक एग करी ट्राई करें. पालक की गाढ़ी ग्रेवी, मसालों में भुने उबले अंडे और ऊपर से लहसुन का चटपटा तड़का इस डिश का स्वाद बढ़ा देते हैं. इसे रोटी या चावल के साथ परोसें.

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पालक-अंडे की सब्जी घर पर बनाएं. (PHOTO:AI)
पालक-अंडे की सब्जी घर पर बनाएं. (PHOTO:AI)

Lasooni Palak Egg Curry Recipe: अगर आप रोज-रोज एक ही तरह की अंडे की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया बनाकर देख सकते हैं. लहसुनी पालक एग करी एक ऐसी ही स्वादिष्ट डिश है, जिसमें पालक की ग्रेवी, उबले अंडे और लहसुन का तड़का मिलकर खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं. इसकी ग्रेवी गाढ़ी और मसालेदार होती है.

इसे आप लंच या डिनर में रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे घर में मौजूद आम मसालों से आसानी से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

लहसुनी पालक एग करी बनाने के लिए सामग्री

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पालक की ग्रेवी के लिए:

  • 2 गड्डी पालक
  • 2-3 बड़े चम्मच घी
  • 2 तेज पत्ते
  • 4 बड़े प्याज (बारीक कटे हुए)
  • 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 2 हरी मिर्च
  • नमक स्वादानुसार
  • 1 कप पानी

दही का मसाला बनाने के लिए:

  • आधा कप फेंटा हुआ दही
  • 2 चम्मच धनिया पाउडर
  • आधा छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • चौथाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर

अंडे के लिए:

  • 7-8 उबले अंडे
  • 1-2 बड़े चम्मच तेल
  • 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

लहसुन के तड़के के लिए:

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  • 4-5 लहसुन की कलियां
  • 3-4 सूखी लाल मिर्च
  • 1-2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1-2 बड़े चम्मच तेल

लहसुनी पालक एग करी बनाने का तरीका

सबसे पहले पालक तैयार करें: एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसमें थोड़ा नमक डालकर पालक की पत्तियों को 30 सेकंड से एक मिनट तक उबालें. इसके बाद पालक को तुरंत ठंडे पानी में डाल दें. इससे उसका हरा रंग बना रहेगा. अब पानी निचोड़कर पालक को मिक्सर में पीस लें.

दही का मसाला बनाएं: एक कटोरी में दही, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

अंडों को मसालेदार बनाएं: एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें उबले हुए अंडे और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें. अब लाल मिर्च पाउडर डालकर अंडों पर अच्छी तरह लपेट लें. इन्हें अलग रख दें.

पालक की ग्रेवी तैयार करें: अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें तेज पत्ता और कटा हुआ प्याज डालकर 4 से 5 मिनट भूनें. प्याज नरम होने पर अदरक-लहसुन का पेस्ट, तैयार दही का मसाला और हरी मिर्च डालें. इसे तब तक पकाएं, जब तक मसाले से घी अलग न होने लगे.

पालक मिलाएं: अब इसमें पालक का पेस्ट डालकर 4 से 5 मिनट पकाएं. इसके बाद एक कप पानी, स्वादानुसार नमक और डेढ़ कप गर्म पानी डालें. ग्रेवी को कुछ देर धीमी आंच पर पकने दें.

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लहसुन का तड़का लगाएं: एक छोटे पैन में तेल गर्म करें. इसमें कटे हुए लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालें. थोड़ा पानी मिलाकर तड़का तैयार कर लें.

करी को परोसें: तैयार पालक की ग्रेवी में भुने हुए अंडे डालें. ऊपर से लहसुन का तड़का और हरा धनिया डालकर सजाएं.

आपकी गरमा-गरम लहसुनी पालक एग करी तैयार है. इसे रोटी, पराठे या सादे चावल के साथ परोसें. लहसुन का तड़का इस साधारण सी करी को एक अलग स्वाद देगा.

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