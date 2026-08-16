दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट तो पहाड़ों पर भूस्खलन! इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और झारखंड में कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 48 घंटों में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है.

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पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. बिहार में 19 अगस्त तक कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. 21 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

बता दें, बारिश के बाद हिमाचल से उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों तक कहीं भूस्खलन तो कहीं फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं.

वहीं, दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो रविवार 16 अगस्त को आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. शाम से रात के समय भी हल्की बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास रहने की संभावना है.

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अगर सोमवार 17 अगस्त के मौसम की बात करें तो इस दिन भी दिल्ली-एनसीआर में आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे.

सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश के एक या दो दौर की संभावना है. रात को भी हल्की बारिश हो सकती है. सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C से 35°C और न्यूनतम तापमान 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है.

दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है.

देश के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है. 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई.

वहीं, पूर्वी राजस्थान के बाड़ी और धौलपुर में 14 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलैर में 13 सेंटीमीटर और उत्तराखंड के शामा और तेजम में 13-13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई.

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