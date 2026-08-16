'जेठालाल' और 'तारक मेहता' की स्टारकास्ट पहुंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इंडिया डे किया सेलिब्रेट

भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित दुनिया की प्रसिद्ध इमारत 'एम्पायर स्टेट बिल्डिंग' तिरंगे के रंगों से जगमगा उठी. 15 अगस्त, शनिवार को 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस' (FIA) के सहयोग से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने अपनी आइकॉनिक टावर लाइटों को खास तौर पर हरे, सफेद और नारंगी (केसरिया) रंगों से रोशन किया.

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इस साल के 'इंडिया डे' का मुख्य विषय 'हार्मनी इन हेरिटेज' (विरासत में सद्भाव) रखा गया है, जो भारतीय-अमेरिकी समुदाय और अमेरिका को आपस में जोड़ने वाली साझा परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और उनके बहुमूल्य योगदान का जश्न मनाता है. इस खास समारोह में टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कलाकार भी शामिल हुए.

इस ऐतिहासिक और खास लाइटिंग सेरेमनी में भारत के बेहद लोकप्रिय टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कलाकारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. शो के निर्माता असित कुमार मोदी, जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी, मंदार चंदवादकर (भीड़े) और सोनालिका जोशी (माधवी) खास तौर पर इस इवेंट में शामिल हुए. इनके साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने-माने एक्टर अदिवि शेष भी इस खास जश्न का हिस्सा बने.

'ऑब्जर्वेशन डेक' से खिंचवाई तस्वीरें

लाइटिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद, सभी कलाकारों और अतिथियों के ग्रुप ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के प्रसिद्ध 'ऑब्जर्वेशन डेक एक्सपीरियंस' का दौरा किया. आपको बता दें कि इस ऑब्जर्वेशन डेक को हाल ही में ट्रिपएडवाइजर के '2026 ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स: बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू' में पूरे अमेरिका का नंबर 1 आकर्षण चुना गया है.

सभी कलाकारों ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से न्यूयॉर्क शहर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाया और वहां यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं.

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