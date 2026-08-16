Quote of the day: भीड़ से अलग पहचान बनानी है? अपना लें डॉ. कलाम का यह मंत्र

Quote of the day: जीवन में हर कोई सफलता के शिखर को छूना चाहता है, लेकिन क्या हम उस शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम दूसरों की चमक देखकर उनसे प्रेरित तो होते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी वर्षों की कठिन साधना को अनदेखा कर देते हैं. पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का एक सरल लेकिन गहरा विचार हमें सफलता का वास्तविक अर्थ समझाता है: "If you want to shine like a sun, first burn like a sun." (अर्थात, यदि आपको सूरज की तरह चमकना है, तो पहले सूरज की तरह तपना होगा.

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तपने का अर्थ: मेहनत और अनुशासन

सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को ऊर्जा और प्रकाश देती है, लेकिन वह रोशनी मुफ्त में नहीं आती.इसके पीछे सूरज का अनवरत जलना और तपना है.ठीक उसी तरह, जीवन में बड़ी सफलता रातों-रात नहीं मिलती.इसके पीछे वर्षों का धैर्य, कठिन मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण होता है.जो लोग संघर्ष के मार्ग से भागते हैं, वे कभी अपनी असली चमक नहीं बिखेर पाते.

संघर्ष ही सफलता की नींव है

जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं.जब हम असफल होते हैं या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो वे अनुभव ही हमारी अगली सफलता की नींव तैयार करते हैं. डॉ. कलाम का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों में जन्मा एक व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है.

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सफलता के लिए कुछ जरूरी बातें:

धैर्य बनाए रखें: सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जल्दी सफलता पाना चाहते हैं.याद रखें, हर बड़े काम में समय लगता है.अपनी यात्रा की तुलना दूसरों के परिणाम से न करें.

अनुशासन को आदत बनाएं: बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दिनचर्या में अनुशासन का होना अनिवार्य है.समय की कद्र करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है.

गलतियों से सीखें: संघर्ष के दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है.अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें.

निरंतरता: सफलता किसी एक दिन के काम का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह आपकी छोटी-छोटी निरंतर कोशिशों का फल है.

निष्कर्ष

डॉ. कलाम का यह मंत्र केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है.अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो संघर्षों से घबराने के बजाय उन्हें अपनाएं.याद रखिए, आज का आपका संघर्ष और आपकी तपस्या ही कल की आपकी सफलता की चमक बनेगी.चमकने की इच्छा रखने वाले को पहले तपने का साहस भी जुटाना होगा.

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